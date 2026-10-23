Silenzio e rumore, a Palazzo Vitelli una nuova conferenza sull’arte contemporanea

Martedì 27 ottobre l’incontro curato da Bruno Corà tra Futurismo, musica, arti performative e Gruppo Fluxus

CITTÀ DI CASTELLO – Dal Futurismo al Dada, dal rapporto tra musica e arti visive fino alle esperienze del Gruppo Fluxus. Prosegue a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio il ciclo di conferenze dedicato ai nuovi fondamenti estetici, tematici e linguistici dell’arte contemporanea, curato da Bruno Corà nell’ambito delle attività di promozione del Centro di Documentazione per l’Arte Contemporanea.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 27 ottobre alle ore 18, a Palazzo Vitelli, in piazza Garibaldi, con la conferenza dal titolo “Silenzio e Rumore. Conseguenze del Futurismo nella musica e nelle arti performative da Luigi Russolo a Joh Cage. Le proposizioni del Gruppo Fluxus e l’opera di Giuseppe Chiari nell’ambiente di Firenze”.

Al centro dell’incontro ci sarà proprio il rapporto tra due dimensioni apparentemente opposte, il silenzio e il rumore, osservate attraverso alcune delle esperienze più significative dell’arte contemporanea.

Il percorso partirà dalle avanguardie storiche del Novecento, con particolare attenzione al Futurismo italiano e al Dada, per arrivare alle esperienze artistiche che hanno messo in discussione i confini tradizionali tra musica, arti visive e performance.

Una riflessione che attraverserà quindi diversi periodi e protagonisti, seguendo l’evoluzione di un tema che continua a essere presente nella ricerca artistica contemporanea. L’attenzione si sposterà anche sulle esperienze più recenti, attraverso il coinvolgimento di alcuni artisti viventi.

Come negli altri appuntamenti del ciclo, la conferenza sarà accompagnata da materiali visivi e sonori, strumenti che permetteranno di seguire più direttamente le esperienze e le opere affrontate durante l’incontro.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Palazzo Vitelli in collaborazione con la Fondazione Burri, nell’ambito delle attività legate al Centro di Documentazione per l’Arte Contemporanea.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. È quindi prevista la prenotazione, da effettuare scrivendo all’indirizzo ufficiostampa@fondazioneburri.org.

Le conferenze già realizzate e quelle future saranno inoltre disponibili sul canale YouTube dell’Associazione Palazzo Vitelli.