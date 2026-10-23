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Titta, sabato l’inaugurazione del nuovo Cva: uno spazio per tutta la comunità

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La struttura realizzata dal Comune con la collaborazione della Pro Loco sarà destinata ad attività sociali e culturali

CITTÀ DI CASTELLO – Un nuovo spazio a disposizione della comunità di Titta. Sarà inaugurato sabato 24 ottobre alle ore 11.30, in via della Concordia, il nuovo Centro di Vita Associativa (Cva) realizzato dal Comune di Città di Castello con la collaborazione della Pro Loco della frazione.

Alla cerimonia pubblica saranno presenti il sindaco Luca Secondi e gli assessori della giunta comunale, insieme ai rappresentanti della realtà associativa locale.

Il nuovo fabbricato si sviluppa su una superficie di circa 169 metri quadrati ed è stato progettato prestando particolare attenzione all’accessibilità, nel rispetto dei criteri per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La struttura è pensata come un punto di riferimento per la vita della frazione e sarà destinata alle attività sociali e culturali della comunità. Al suo interno trovano posto una sala polivalente, una cucina con i relativi locali spogliatoio e dispensa, due servizi igienici, un antibagno e un ripostiglio.

L’inaugurazione rappresenterà quindi un momento importante per Titta, che potrà contare su uno spazio nuovo e funzionale nel quale organizzare iniziative, incontri e attività rivolte alla cittadinanza.

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