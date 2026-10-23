Forza Italia Giovani, Missinato punta al record di iscritti in Umbria: «Vogliamo coinvolgere sempre più ragazzi»

Il movimento azzurro rilancia il tesseramento nelle province di Perugia e Terni. Il responsabile regionale: «Non basta aumentare le adesioni, dobbiamo costruire una comunità politica che sia presente sul territorio».

Forza Italia Giovani vuole crescere anche in Umbria. E l’obiettivo, questa volta, è quello di raggiungere il maggior numero di iscritti mai registrato dal movimento nella regione. A lavorarci sarà Leonardo Missinato, responsabile regionale del tesseramento, insieme al segretario umbro Edoardo Pannacci.

A dare una spinta al progetto sono i numeri arrivati dal livello nazionale. Nel 2025, secondo quanto reso noto dal movimento, Forza Italia Giovani ha superato le 60mila tessere tra gli under 38. Un risultato che il segretario nazionale Simone Leoni ha presentato come un record e che, sempre secondo gli azzurri, collocherebbe l’organizzazione al primo posto tra i movimenti giovanili di partito in Italia.

Missinato guarda a quei numeri, ma sa che in Umbria il lavoro dovrà partire soprattutto dai territori.

«Anche noi vogliamo fare la nostra parte. Insieme a Edoardo Pannacci ci siamo posti un obiettivo ambizioso, che vogliamo raggiungere lavorando in squadra, stando vicino ai territori e cercando di coinvolgere nuove energie».

Il punto, per il responsabile del tesseramento, non è soltanto convincere un ragazzo a prendere la tessera. È fare in modo che quella scelta diventi l’inizio di un percorso.

«Non si tratta semplicemente di raggiungere un numero di adesioni, ma di far crescere una comunità politica sempre più solida, radicata e protagonista in Umbria», sottolinea Missinato.

Il movimento intende quindi rafforzare la propria organizzazione sia nel Perugino che nel Ternano, dando maggiore spazio alle realtà locali e promuovendo iniziative per avvicinare altri giovani alla politica.

La sfida sarà soprattutto quella di trasformare le nuove iscrizioni in una partecipazione che duri nel tempo. Perché raccogliere adesioni è una cosa, riuscire a coinvolgere davvero i ragazzi nella vita politica dei propri comuni è un’altra.

Per il momento Forza Italia Giovani ha fissato il traguardo. Nei prossimi mesi si capirà se il lavoro avviato da Missinato e Pannacci porterà al record di iscritti che il movimento si è prefissato.