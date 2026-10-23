Vescovo Paolucci Bedini: «Nessun trasferimento, continuo a essere il vescovo di Gubbio e Città di Castello». Il videomessaggio

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni: «Nessuno mi ha parlato di un trasferimento e non ho mai fatto confidenze di questo tipo». Nell’articolo il video integrale della dichiarazione del vescovo

CITTÀ DI CASTELLO – Nessun trasferimento imminente e nessuna comunicazione ricevuta in questo senso. È il vescovo Luciano Paolucci Bedini a intervenire direttamente per fare chiarezza sulle voci circolate negli ultimi giorni riguardo a un suo possibile nuovo incarico.

Lo ha fatto attraverso un videomessaggio rivolto alle comunità di Gubbio e Città di Castello, dopo che le indiscrezioni avevano iniziato ad alimentare domande e interrogativi sul futuro della guida delle due diocesi.

Il video integrale della dichiarazione del vescovo è disponibile all’interno di questo articolo, per consentire ai lettori di ascoltare direttamente le sue parole e il chiarimento rivolto alle comunità.

Paolucci Bedini parte da un concetto molto semplice: un vescovo non decide autonomamente dove andare o quanto rimanere. «Siamo chiamati a servire la Chiesa, e lo facciamo in obbedienza al Santo Padre», spiega. Un principio che vale per tutti i vescovi e che, naturalmente, vale anche per lui.

Ma, proprio per questo, il vescovo chiarisce che al momento non c’è alcuna novità.

«Nessuno mi ha parlato di un trasferimento, nessuno mi ha comunicato alcuna decisione in questo senso», afferma nel videomessaggio.

Paolucci Bedini prende poi posizione anche su un’altra voce circolata nelle ultime ore, quella secondo cui sarebbe stato lui stesso a confidare a qualcuno l’imminente partenza verso un’altra diocesi.

La smentita è netta: «Non è vero. Non ho mai fatto confidenze del genere a nessuno». E aggiunge che non potrebbe comunque averlo fatto, non avendo ricevuto alcuna notizia relativa a un possibile trasferimento.

Il vescovo non nasconde il dispiacere per la diffusione di informazioni che considera prive di fondamento, soprattutto quando gli vengono attribuite parole mai pronunciate. «Non credo sia un modo serio e rispettoso di parlare delle persone e della vita delle nostre comunità», sottolinea.

Il passaggio più importante del suo intervento, però, è probabilmente quello rivolto direttamente alle due comunità. Paolucci Bedini rassicura fedeli e territorio: continua a essere il vescovo di Gubbio e Città di Castello, con lo stesso impegno.

Dal 2022, quando Papa Francesco gli affidò anche la diocesi tifernate, è iniziato un percorso comune tra due Chiese con storie e tradizioni differenti, chiamate progressivamente a conoscersi, collaborare e camminare insieme.

«È un percorso che richiede tempo, ascolto, pazienza, ma nel quale credo molto», afferma il vescovo, ribadendo di voler continuare a dedicare le proprie energie alle due comunità insieme a sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e laici.

Il messaggio finale è quindi un invito a non farsi distrarre dalle indiscrezioni e a guardare al lavoro quotidiano delle due diocesi.

«Non lasciamoci distrarre da queste voci. Abbiamo tante cose belle e importanti da fare insieme», conclude Paolucci Bedini, richiamando il compito di costruire comunità unite, prendersi cura delle persone e annunciare il Vangelo «con fiducia e serenità».

Una presa di posizione dunque chiara, arrivata direttamente dal vescovo: oggi non c’è alcun trasferimento annunciato e il cammino delle diocesi di Gubbio e Città di Castello prosegue sotto la sua guida.