Ri-generazioni, a Sansepolcro gli studenti diventano protagonisti della riqualificazione degli spazi urbani

Dallo skatepark agli Orti del Bastione: sabato 24 ottobre la restituzione pubblica del progetto che ha coinvolto gli studenti dell’IISS Città di Sansepolcro

SANSEPOLCRO – Non si sono limitati a guardare i lavori o a immaginare come cambiare uno spazio della propria città. Gli studenti dell’IISS “Città di Sansepolcro” ci hanno messo le mani, le idee e le competenze maturate a scuola. È questo uno degli aspetti più significativi di “RI-GENER-AZIONI”, il progetto che sabato 24 ottobre sarà presentato alla città con un evento di restituzione pubblica agli Orti del Bastione e allo Skate Park del Campaccio.

Il progetto ha coinvolto diversi indirizzi dell’Istituto Professionale e del Liceo Artistico, chiamando ragazze e ragazzi a confrontarsi con un intervento concreto di riqualificazione urbana.

Gli studenti dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica hanno lavorato direttamente sulle strutture dello skatepark. Le rampe sono state smontate, le parti metalliche ripulite dalla ruggine, i componenti deteriorati sostituiti e le superfici sottoposte ai trattamenti necessari per garantirne la conservazione. Anche le parti in legno maggiormente usurate sono state sostituite, riportando a nuova vita le attrezzature.

Un lavoro tecnico al quale si è aggiunto quello degli studenti dell’indirizzo Elettrico-elettronico, che hanno studiato e realizzato un sistema di illuminazione con strisce a led destinato a valorizzare lo skatepark anche dal punto di vista estetico.

Prima dell’intervento vero e proprio è stato elaborato un progetto sul posizionamento dei punti luce lungo le pedane, seguito dal cablaggio e dal montaggio dell’impianto. Un’esperienza che ha permesso agli studenti di applicare sul campo conoscenze e competenze acquisite durante il percorso scolastico.

Ma “RI-GENER-AZIONI” non riguarda soltanto la parte tecnica.

Gli studenti dell’indirizzo Socio-sanitario hanno progettato attività ludico-ricreative e iniziative di accoglienza rivolte a chi frequenterà gli spazi interessati dalla riqualificazione. Quelli del Liceo Artistico, indirizzo Grafica, hanno invece curato i pannelli e il murales a pavimento dello skatepark, con il supporto dell’esperto esterno Brando Guidobaldi, ex studente del liceo artistico.

Anche il progetto degli Orti del Bastione porta la firma degli studenti. I ragazzi dell’indirizzo Architettura e Ambiente hanno progettato sedute ecosostenibili in legno, pensate per essere collocate sul prato e sulle quali far crescere l’erba. Sono stati inoltre ideati alcuni personaggi destinati agli Orti e alle attività ludiche previste durante la giornata di sabato.

Un lavoro collettivo che ha coinvolto quindi competenze molto diverse, dalla manutenzione alla progettazione, dall’elettronica alla grafica, fino all’organizzazione delle attività e dell’accoglienza.

Gli stessi studenti hanno curato anche la locandina dell’evento, sviluppata attorno al tema della street art e dello skate.

La giornata di sabato rappresenterà il momento nel quale questo percorso verrà restituito alla città. Il progetto punta infatti a dimostrare come la scuola possa essere qualcosa di più di un luogo nel quale acquisire conoscenze: può diventare uno spazio nel quale quelle competenze vengono messe concretamente a disposizione della comunità.

Per i ragazzi è stata anche un’occasione per confrontarsi con problemi reali, lavorare in gruppo e vedere il risultato del proprio impegno trasformarsi in qualcosa destinato a essere utilizzato da altri.

Ed è forse proprio questo il senso più interessante di RI-GENER-AZIONI: non soltanto rigenerare uno skatepark o alcuni spazi urbani, ma permettere ai giovani di sentirsi parte del luogo nel quale vivono, lasciando un segno concreto del proprio passaggio.