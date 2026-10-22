B.E.V.I., Sansepolcro si anima: vino, arte, musica e gastronomia nel centro storico

Sabato 24 ottobre il primo dei due giorni della manifestazione. Degustazioni, piatti abbinati ai vini, pittura dal vivo, visite al campanile, sfilate e jazz

SANSEPOLCRO – Il vino sarà il filo conduttore, ma sabato 24 ottobre a Sansepolcro ci sarà molto altro. La seconda edizione di B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane porta infatti nel centro storico una giornata costruita mettendo insieme degustazioni, gastronomia, arte, musica e alcune iniziative pensate appositamente per l’occasione.

Il programma prenderà il via alle 11 alle logge Franceschi-Marini di Palazzo delle Laudi, con l’inaugurazione ufficiale accompagnata dall’esibizione del Gruppo Sbandieratori. Fino alle 20 i produttori del territorio saranno presenti per degustazioni e incontri, con anche il prosciutto al coltello del Gruppo Alimentare Valtiberino.

Tra le iniziative legate alla tradizione ci saranno le caldarroste del Gruppo Campanari Borgo Sansepolcro, che proporrà anche “Di vino rintoccare”, con l’apertura straordinaria e gratuita del campanile della Cattedrale.

A mezzogiorno, alla Sansepolcro Art Gallery, spazio invece all’Aperitivo con l’artista Marcello Medici, che oltre a essere pittore è anche produttore di vino.

Il centro storico sarà poi protagonista di “B.E.V.I. si gusta”: sono 13 gli esercizi tra ristoranti, enoteche, bar e botteghe che hanno aderito all’iniziativa preparando un proprio piatto da abbinare a una specifica qualità di vino.

Nel pomeriggio arriverà anche una delle iniziative più originali della giornata. Un tratto di circa cento metri di via XX Settembre, tra via Piero della Francesca e piazza Torre di Berta, sarà chiuso al traffico per lasciare spazio alle iniziative organizzate dai commercianti.

Ci sarà il live painting, con un artista che utilizzerà il vino al posto dei colori per dipingere su stoffa dell’Archivio Inghirami. Nel quartiere di Porta Romana saranno invece protagonisti i pittori estemporanei, impegnati a realizzare opere sul tema del vino.

Dalle 19 alle 20, all’altezza della Casa del Caffè, aperitivo dedicato alla figura della donna con Benedetta Costanzo, miglior sommelier della Toscana e giornalista di settore. Durante la degustazione è prevista anche una sfilata di modelle con abiti ispirati al vino, ideati dalle boutique del centro storico.

La giornata proseguirà in serata con aperitivi, cene e percorsi tematici nei locali aderenti.

Dalle 21 alle 23, il Teatro alla Misericordia ospiterà la Jazz Night con il Giuditta Franco Quintet, in collaborazione con il Jazz Club Valtiberina.

La chiusura è affidata al Dj set nel chiostro di Palazzo delle Laudi, dalle 24 alle 2, con drink e musica in collaborazione con “I Citti del Fare”.

Ma B.E.V.I. avrà anche una vetrina televisiva nazionale. Venerdì 23 ottobre una troupe di Mediaset sarà a Sansepolcro per realizzare le riprese di una puntata dedicata alle eccellenze della città in relazione alla manifestazione: vino, specialità gastronomiche e pittori all’opera.

Una giornata, dunque, pensata per portare il pubblico dentro il centro storico e far incontrare il vino con le altre espressioni della cultura e delle attività cittadine.