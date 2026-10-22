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Silenzio e rumore, a Palazzo Vitelli una nuova conferenza sull’arte contemporanea

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Martedì 27 ottobre l’appuntamento curato da Bruno Corà per il Centro di Documentazione per l’Arte Contemporanea

CITTÀ DI CASTELLO – Il rapporto tra silenzio e rumore, tra musica e arti visive, torna al centro del percorso di approfondimento promosso a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Martedì 27 ottobre alle ore 18, nella sede di piazza Garibaldi, è in programma una nuova conferenza del ciclo dedicato all’“Orientamento sui nuovi fondamenti estetici, tematici e linguistici nelle arti contemporanee”, curato da Bruno Corà.

Il titolo dell’appuntamento è “Silenzio e Rumore. Conseguenze del Futurismo nella musica e nelle arti performative da Luigi Russolo a John Cage. Le proposizioni del Gruppo Fluxus e l’opera di Giuseppe Chiari nell’ambiente di Firenze”.

Un percorso che parte dalle avanguardie storiche del Novecento, dal Futurismo italiano al Dada e agli altri movimenti artistici che hanno contribuito a cambiare profondamente il modo di intendere l’arte, per arrivare alle esperienze contemporanee nelle quali il confine tra linguaggi diversi diventa sempre più sottile.

Al centro della riflessione ci sarà proprio il dualismo silenzio-rumore, osservato attraverso artisti, opere ed esperienze che hanno utilizzato il suono, il silenzio e la dimensione performativa come veri e propri strumenti espressivi.

La conferenza si concentrerà in particolare sulle conseguenze delle intuizioni futuriste nel campo della musica e delle arti performative, seguendo un percorso che attraversa esperienze differenti e arriva alle proposizioni del Gruppo Fluxus e al lavoro di Giuseppe Chiari, figura particolarmente legata alla scena artistica fiorentina.

L’obiettivo non è soltanto ricostruire una pagina della storia dell’arte contemporanea, ma offrire al pubblico una chiave di lettura per comprendere come musica e arti visive abbiano progressivamente iniziato a dialogare e a contaminarsi.

La riflessione si spingerà infatti fino all’attualità, attraverso il coinvolgimento di alcuni artisti viventi. Come negli altri appuntamenti del ciclo, anche questa conferenza sarà accompagnata da materiali visivi e sonori, utili a rendere più immediato il confronto tra le diverse esperienze artistiche affrontate.

L’iniziativa rientra nella programmazione delle attività di promozione del Centro di Documentazione per l’Arte Contemporanea di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, realizzata dalla Fondazione Burri in collaborazione con l’Associazione Palazzo Vitelli.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati ed è quindi prevista la prenotazione attraverso l’indirizzo ufficiostampa@fondazioneburri.org.

Le conferenze già realizzate e quelle future saranno inoltre rese disponibili sul canale YouTube dell’Associazione Palazzo Vitelli.

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