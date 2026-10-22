Search
Città di CastelloEventi

Il centro storico si veste di tartufo: il Consorzio Pro-Centro prepara Città di Castello al Salone

Data:

Allestimenti, boschetti e le tradizionali bandiere del tartufo per accogliere visitatori e appassionati nei tre fine settimana della manifestazione

CITTÀ DI CASTELLO – Il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato non sarà soltanto una manifestazione ospitata nel centro storico. L’obiettivo è fare in modo che sia tutta la città a respirarne l’atmosfera. In vista dei tre fine settimana dedicati al Bianco Pregiato, il Consorzio Pro-Centro ha predisposto un piano di allestimenti per rendere le vie del cuore di Città di Castello ancora più accoglienti e coinvolgenti.

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con il Comune, con l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri e con l’organizzatore Andrea Castellani, con l’intento di coordinare gli interventi e accompagnare nel modo migliore uno degli appuntamenti più importanti del calendario cittadino.

«Il nostro obiettivo è far sì che il centro si presenti al massimo dello splendore per uno degli eventi più importanti dell’anno», spiega il presidente del Consorzio Pro-Centro Flavio Benni.

Le vie principali del centro storico saranno caratterizzate da una serie di allestimenti pensati per richiamare immediatamente il tema della manifestazione. Tornano i tradizionali boschetti, arricchiti con piante di stagione, mentre sopra le strade saranno nuovamente visibili le caratteristiche bandiere del tartufo, diventate ormai parte dell’immagine del Salone.

Un lavoro che, in questi giorni, ha coinvolto anche realtà del territorio. Benni rivolge infatti un ringraziamento particolare alla Società Mattonata e al suo presidente Dino Braganti, insieme ai consiglieri, per la collaborazione prestata nelle operazioni di montaggio aereo delle bandiere. L’intervento è stato completato grazie ai mezzi e al personale messi a disposizione, in uno spirito di collaborazione che ha permesso di portare a termine l’allestimento in tempi rapidi.

Ma il coinvolgimento del centro storico non passa soltanto dalle decorazioni. Durante i fine settimana del Salone, anche ristoranti e locali della zona contribuiranno all’iniziativa con proposte gastronomiche e menù dedicati al tartufo Bianco Pregiato.

«Vogliamo che tutta la città si senta partecipe, abbellita e coinvolta – aggiunge Benni – offrendo un’accoglienza unica ai visitatori».

Città di Castello si prepara dunque ad accogliere il pubblico della manifestazione con un centro storico vestito a tema, puntando sulla collaborazione tra istituzioni, associazioni, attività commerciali e realtà del territorio.

Il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato prenderà il via a partire dal 30 ottobre, con appuntamenti distribuiti nei primi tre fine settimana di novembre.

Commenti
Previous article
Marsciano, truffa a un anziano: arrestata una coppia, recuperati 5.000 euro tra soldi e gioielli

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Marsciano, truffa a un anziano: arrestata una coppia, recuperati 5.000 euro tra soldi e gioielli

Redazione Redazione -
Si erano spacciati per Carabinieri per farsi consegnare denaro,...

Spoleto, tre dosi di cocaina in auto: denunciato un 22enne

Redazione Redazione -
I Carabinieri lo hanno fermato durante un controllo notturno...

TARI 2025, prorogato al 1° novembre il termine per chiedere il rimborso

Redazione Redazione -
C’è più tempo per presentare la domanda. Il Comune:...

Fabrizio Fratini (Spi Cgil) ricorda Fabio Mariotti: «Mi accoglieva sempre con un sorriso»

Redazione Redazione -
Tra i tanti ricordi arrivati in queste ore c’è...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Marsciano, truffa a un anziano: arrestata una coppia, recuperati 5.000 euro tra soldi e gioielli

Cronaca 0
Si erano spacciati per Carabinieri per farsi consegnare denaro,...

© 2024 Primo Piano Notizie