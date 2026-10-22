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TARI 2025, prorogato al 1° novembre il termine per chiedere il rimborso

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C’è più tempo per presentare la domanda. Il Comune: “Favorire la massima partecipazione, soprattutto delle fasce più deboli”

CITTÀ DI CASTELLO – È stato prorogato al 1° novembre 2026 il termine per presentare la richiesta di contributo a rimborso della spesa sostenuta per il servizio di raccolta rifiuti, relativa alla TARI 2025.

La scadenza iniziale era fissata al 21 ottobre, ma il Comune di Città di Castello ha deciso di concedere più tempo con l’obiettivo di favorire la partecipazione della cittadinanza e, in particolare, permettere anche alle fasce più deboli di poter accedere al beneficio.

La proroga riguarda i cittadini che sono in possesso dei requisiti previsti per ottenere il contributo. La domanda può essere presentata direttamente online attraverso la sezione “Domande Online” del portale istituzionale del Comune.

Per chi avesse bisogno di assistenza nella compilazione della richiesta è inoltre possibile rivolgersi al personale del servizio Digipass, presso la Biblioteca comunale Carducci.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande è quindi fissato a domenica 1° novembre 2026.

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