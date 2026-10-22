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Fabrizio Fratini (Spi Cgil) ricorda Fabio Mariotti: «Mi accoglieva sempre con un sorriso»

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Tra i tanti ricordi arrivati in queste ore c’è anche quello di Fabrizio Fratini, dello Spi Cgil, che aveva conosciuto Fabio Mariotti già ai tempi delle scuole superiori e con il quale aveva poi condiviso anche una parte del percorso sindacale e professionale.

«Ho avuto il piacere di conoscere Fabio dai tempi delle scuole superiori – racconta Fratini – e poi insieme, quando lui era delegato Fp Cgil alla Sogepu, abbiamo partecipato a trattative, incontri e tante altre occasioni».

Un rapporto che andava oltre l’impegno professionale. Fratini era infatti anche uno dei tanti appassionati dei Paguro Bernardo, dei quali ha seguito numerosi spettacoli e dei quali conserva ancora i cd.

«La sua ironia sottile, tagliente ma allo stesso tempo affettuosa, mi rimarrà sempre nel cuore e nella mente. Mi accoglieva sempre sorridendo, confermando che una giornata senza regalare un sorriso agli altri è un “giorno” inutile».

Parole che restituiscono bene il ricordo di una persona capace di lasciare qualcosa anche nei rapporti quotidiani, attraverso una battuta, un sorriso e quel modo tutto suo di stare insieme agli altri.

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