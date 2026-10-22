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Spoleto, tre dosi di cocaina in auto: denunciato un 22enne

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I Carabinieri lo hanno fermato durante un controllo notturno in una traversa di via Marconi. La sostanza era già confezionata e pronta per la cessione

SPOLETO – Era fermo in auto, da solo, nel cuore della notte, in una traversa di via Marconi. Un comportamento che ha insospettito i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato tre dosi di cocaina, già confezionate e secondo quanto riferito pronte per essere cedute.

Il controllo è scattato dopo che il 22enne, alla richiesta di spiegare la propria presenza in quella zona e a quell’ora, non sarebbe riuscito a fornire una motivazione ritenuta valida dai militari. Da qui la decisione di procedere con gli ulteriori accertamenti.

La quantità di droga rinvenuta è stata ritenuta modesta e per questo il giovane non è stato arrestato, ma denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La cocaina è stata sequestrata.

L’attività rientra nei controlli effettuati dai Carabinieri sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio e prevenire la diffusione delle sostanze stupefacenti.

Come previsto dalla legge, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: al 22enne non può essere attribuita alcuna responsabilità fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

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