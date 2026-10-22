San Giustino, addio a Giuseppe “Beppino” Pierucci: una vita per lo sport e la comunità

Il ricordo di una figura storica della Società Pesca Sportiva di Cospaia e della Consulta dello Sport. Per tanti anni è stato un punto di riferimento anche alla diga

SAN GIUSTINO – La comunità di San Giustino e quella di Cospaia piangono la scomparsa di Giuseppe “Beppino” Pierucci, figura storica del mondo dello sport e dell’associazionismo locale.

Per tanti anni è stato una delle colonne della Società Pesca Sportiva di Cospaia, mettendo tempo, passione ed energie al servizio dell’associazione e della diga, diventata nel corso degli anni uno dei luoghi ai quali era più profondamente legato.

Beppino era una presenza costante. Alla diga arrivava spesso fin dalle prime ore del mattino e nel corso della giornata tornava più volte, seguendo le attività e contribuendo alla crescita di quella realtà sportiva e sociale. Un impegno portato avanti con particolare attenzione anche nei confronti dei più giovani, ai quali cercava di trasmettere la propria passione.

Il suo contributo non si fermava alla pesca sportiva. Pierucci era infatti una presenza attiva anche nella Consulta dello Sport, dove era apprezzato per l’educazione, la disponibilità e la capacità di portare idee e osservazioni utili durante gli incontri.

Una vita divisa tra lavoro, famiglia e impegno per la comunità. Per tantissimi anni Beppino è stato anche il titolare della storica carrozzeria Carlago, attività alla quale aveva dedicato gran parte della propria vita professionale.

Ma il ricordo che oggi rimane è soprattutto quello di un uomo profondamente legato alla propria famiglia, alle persone e al territorio. Un legame che si manifestava attraverso una presenza concreta, quotidiana, senza bisogno di grandi gesti.

Alla moglie Margherita, ai figli Sara e Francesco e a tutti i familiari delle famiglie Pierucci-Valentini va il cordoglio di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Nella foto sotto: Giuseppe “Beppino” Fiorucci con Silvana BENIGNO in una giornata benefica condivisa nel dicembre 2018 presso la diga di Cospaia