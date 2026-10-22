Addio a Fabio Mariotti, Città di Castello perde un sorriso e una voce della sua musica

Questa mattina è arrivata una notizia che lascia un grande vuoto nella comunità di Città di Castello e tra le tante persone che hanno conosciuto e voluto bene a Fabio Mariotti, che ci ha lasciati improvvisamente.

Una persona solare, generosa, sorridente, capace di portare leggerezza anche nelle situazioni più semplici. Fabio era conosciuto in città soprattutto per il suo legame con la musica e con tante iniziative, ma chi ha avuto la fortuna di incontrarlo conserverà soprattutto il ricordo della sua simpatia, del suo sorriso e del suo modo di stare insieme agli altri.

Era l’anima dei Paguro Bernardo, che sono stati e sono molto più di un semplice gruppo musicale. Attraverso la musica e quei testi pieni di ironia e di vita, Fabio ha fatto divertire generazioni di persone, a Città di Castello e non solo.

Con Fabio, scherzare era praticamente inevitabile il tempo per una battuta c’era sempre, una di quelle persone che riescono a strapparti un sorriso con naturalezza, senza bisogno di cercarlo.

I funerali si terranno venerdì alle ore 15 nella Chiesa della Madonna del Latte, a Città di Castello.

Alla famiglia e a tutti i suoi cari le condoglianze di Primo Piano Notizie.