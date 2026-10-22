Agricoltura, Confagricoltura Umbria porta il Distretto Aggregato Altotevere al tavolo del Governo

Venerdì a Città di Castello l’incontro con il sottosegretario Patrizio La Pietra. Al centro le prospettive di crescita delle filiere agricole e del territorio

CITTÀ DI CASTELLO – Il futuro dell’agricoltura umbra passa anche dalla capacità di fare sistema. È questo il tema al centro dell’incontro promosso da Confagricoltura Umbria con il sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste, Patrizio La Pietra, in programma venerdì 23 ottobre alle ore 15 nella sede di TTI – Trasformatori Tabacco Italia, in via Carlo Marx 4 a Città di Castello.

Al centro dell’appuntamento ci sarà il “Distretto Aggregato Altotevere”, indicato da Confagricoltura come possibile modello di sviluppo agricolo, economico e sociale sul quale costruire il consolidamento e la crescita del comparto regionale.

L’incontro sarà quindi l’occasione per confrontarsi sulle prospettive del territorio e, in particolare, sul ruolo delle sue filiere produttive, attraverso un dialogo diretto con il rappresentante del Governo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Città di Castello Luca Secondi, interverranno il sottosegretario Patrizio La Pietra, il vicepresidente di Confagricoltura Umbria Rufo Ruffo, il presidente di FAT e TTI Fabio Rossi e il direttore di Confagricoltura Roberto Caponi.

Il Distretto Aggregato Altotevere sarà dunque il punto di partenza per affrontare temi che riguardano non soltanto il settore agricolo, ma anche il rapporto tra produzione, economia e sviluppo del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è mettere a confronto istituzioni e rappresentanti del mondo agricolo e produttivo sulle possibilità di valorizzare le competenze e le filiere presenti nell’Altotevere, inserendole in una prospettiva più ampia di crescita dell’agricoltura umbra.

L’appuntamento è aperto alla partecipazione delle redazioni giornalistiche.