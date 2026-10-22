“Coming Back to Life”, il 23 ottobre la solidarietà torna sul palco degli Illuminati

Uno spettacolo ispirato a Richard Matheson per sostenere l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il progetto è nato dalla storia di Riccardo Bigotti ed Elena Mancini

CITTÀ DI CASTELLO – Ci sono storie che, dopo averti cambiato la vita, possono diventare qualcosa da condividere con gli altri. È da una di queste storie che nasce “Coming Back to Life”, il progetto di beneficenza ideato nel 2022 dai coniugi tifernati Riccardo Bigotti ed Elena Mancini per sostenere l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La nuova edizione dell’iniziativa sarà protagonista venerdì 23 ottobre, alle ore 21, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, con uno spettacolo tratto dal racconto “The Test” di Richard Matheson, con la partecipazione di Michele Nani e della Sci-Fi Orchestra.

Dietro il progetto c’è una vicenda familiare che Riccardo ed Elena hanno conosciuto direttamente. I due sono genitori di tre bambini, Ascanio, Teresa e Giuseppe. Proprio Giuseppe, nato con un’importante anomalia cardiaca, è stato per lungo tempo seguito al Bambino Gesù.

È stato durante quel percorso che i due genitori hanno conosciuto da vicino non soltanto la realtà dell’ospedale, ma anche tante altre famiglie costrette a vivere esperienze simili. Famiglie che, oltre alla preoccupazione per la salute dei propri figli, devono spesso affrontare trasferimenti, permanenze lontano da casa e importanti sacrifici economici.

Da qui la decisione di trasformare un’esperienza personale in un progetto di solidarietà. Ogni anno “Coming Back to Life” propone uno spettacolo diverso, coinvolgendo artisti locali e ospiti, con la collaborazione di Atlante cooperativa di servizi culturali di Città di Castello.

L’obiettivo rimane quello di raccogliere fondi, ma anche di mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda molte famiglie: il diritto dei bambini a ricevere cure adeguate e la necessità di sostenere chi deve affrontare percorsi ospedalieri complessi.

Quella di venerdì sarà dunque una serata nella quale musica, teatro e solidarietà si incontreranno sul palco degli Illuminati. Il titolo stesso del progetto, Coming Back to Life, racconta la volontà di trasformare una difficoltà in una possibilità, un’esperienza dolorosa in un’occasione per dare una mano a chi oggi si trova nella stessa situazione.

Il costo dell’ingresso è di 15 euro, con l’intero incasso destinato al Bambino Gesù. Per informazioni e prevendite è possibile contattare il numero 349 526 5403.

Una serata nata da una storia tifernate e diventata, anno dopo anno, un appuntamento nel quale la comunità può fare la propria parte. Perché qualche volta anche una serata a teatro può significare molto più di quello che accade sul palcoscenico.