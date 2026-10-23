San Giustino, oggi al via “Sapori & Mestieri”: alle 17.30 il convegno dedicato ai funghi

SAN GIUSTINO – Si apre oggi, venerdì 23 ottobre, a San Giustino, Sapori & Mestieri, la manifestazione dedicata a cultura, tradizioni e gastronomia d’autunno, in programma fino a domenica 25 ottobre.

Ad aprire il programma sarà il convegno “L’importanza di riconoscere i funghi e come cucinarli”, in programma alle ore 17.30 al Museo del Tabacco. L’incontro, curato dall’associazione La Bresadola di Pieve Santo Stefano, metterà al centro uno dei prodotti più legati alla stagione autunnale, affrontandone gli aspetti naturalistici, gastronomici e nutrizionali.

A parlare saranno il micologo Arman Palazzeschi, con un intervento dedicato alle differenze tra le principali specie commestibili e tossiche; il professor Emanuele Ascani dell’Istituto Alberghiero Cavallotti, che racconterà il ruolo dei funghi nella storia della cucina umbra, e la dottoressa Silvia Ligi, biologa nutrizionista, che approfondirà nutrienti, composti bioattivi e proprietà dei funghi tra alimentazione e salute.

Un appuntamento che punta quindi a unire conoscenza e tradizione, con particolare attenzione alla sicurezza nella raccolta e nel consumo, ma anche al valore che funghi e prodotti del bosco rappresentano per la gastronomia e per l’economia dei territori.

La giornata di oggi sarà solo l’inizio di un fine settimana dedicato ai sapori dell’autunno, con iniziative inserite nel programma di Sapori & Mestieri – “Brisce de Corposano”, tra cultura, tradizioni e gastronomia.

L’iniziativa è promossa dal Comune di San Giustino e si svolge nel piazzale della stazione e negli altri spazi coinvolti dalla manifestazione.