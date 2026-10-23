Città di Castello, fine settimana tra cultura, arte e spettacoli: tutti gli appuntamenti dal 23 al 25 ottobre

Letteratura, teatro, mostre, incontri e Altrocioccolato: un fine settimana ricco di iniziative nel centro storico e nei luoghi della cultura tifernate

CITTÀ DI CASTELLO – Sarà un fine settimana particolarmente ricco quello che attende Città di Castello da oggi venerdi 23 a domenica 25 ottobre. Tre giornate nelle quali il calendario cittadino mette insieme letteratura, arte, storia, teatro, formazione e iniziative dedicate alla partecipazione, con appuntamenti distribuiti tra biblioteche, musei, palazzi storici e centro cittadino.

A fare da filo conduttore sarà la cultura, con il ritorno di appuntamenti ormai consolidati e alcune iniziative particolarmente significative per la città.

Venerdì arriva Altrocioccolato

Venerdì 23 ottobre il centro storico sarà invece protagonista della ventunesima edizione di Altrocioccolato, che quest’anno propone il tema “A(r)miamoci! Un altro mondo è necessario”. La manifestazione porterà nelle piazze e negli spazi del centro spettacoli, laboratori, musica, artigianato, degustazioni e iniziative dedicate al commercio equo e solidale.

Il taglio del nastro è previsto alle 16.30 in piazza Matteotti. Tra le iniziative anche le mostre “Be My Voice – Un diario per Gaza”, nell’atrio del Comune, e “HeART of Gaza”, a Palazzo del Podestà.

Sempre venerdì, alle 16.30, nella Sala Santo Stefano, Francesca Mavilla terrà l’incontro “Artisti, botteghe e committenze. Fonti per lo studio degli altari tifernati tra ‘400 e ‘500”, organizzato dall’Associazione Chiese Storiche.

Alle 18, alla Biblioteca Carducci, nuovo appuntamento con il Premio Letterario Castello. Sarà presentato il volume “Giotto – Storie di San Francesco” di Alessandro Masi e Chiara Barbato, dedicato al ciclo pittorico della Basilica di San Francesco ad Assisi.

Sabato tra premio letterario, fumetto e teatro

Sabato 24 ottobre sarà una delle giornate più dense. Alle 16, al Teatro degli Illuminati, è in programma la cerimonia della ventesima edizione del Premio Letterario Castello, con la proclamazione dei vincitori delle sezioni Narrativa, Poesia e Saggistica. Ospite speciale sarà Marcello Veneziani, mentre saranno assegnati anche i riconoscimenti della sezione speciale dedicata a I Borghi più belli d’Italia.

Sempre dalle 16 alle 18, il Museo Malakos ospiterà un nuovo appuntamento del corso di fumetto per ragazzi con Cristiano Giuseppe Schiavolini.

La sera, alle 21, allo Spazio Politheater, andrà in scena “Nella notte ci guidano le stelle”, spettacolo della Casa Fools scritto e interpretato da Roberta Calia e Paola Bertello. La storia di due donne durante gli anni della Resistenza diventa occasione per affrontare i temi della libertà, dell’uguaglianza e della conquista del diritto di voto nel 1946. L’ingresso sarà a offerta consapevole.

Domenica la chiusura del Premio

La giornata conclusiva, domenica 25 ottobre, sarà ancora dedicata alla letteratura. Alle 10, nella Chiesa della Carità e nel Chiostro di San Domenico, si terrà “Vent’anni di parole”, appuntamento conclusivo delle celebrazioni del Premio Letterario Castello.

Saranno presenti gli autori vincitori delle passate edizioni, provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. A rendere ancora più particolare l’incontro saranno gli interventi degli attori Daniela Poggi e Piermaria Cecchini, accompagnati dal violoncello del maestro Giulio Rondoni.

Nel frattempo proseguiranno per tutta la domenica le iniziative di Altrocioccolato, che chiuderà la propria ventunesima edizione nel segno del commercio equo, della solidarietà e della partecipazione.

Le mostre da visitare

Il fine settimana sarà anche un’occasione per visitare alcune delle esposizioni attualmente presenti in città.

Alla Biblioteca Carducci, fino al 31 ottobre, sono esposti scritti autografi di Giuseppe Garibaldi, indirizzati alla Società patriottica degli operai di Città di Castello tra il 1862 e il 1875.

Fino al 29 ottobre sarà inoltre possibile visitare la mostra multimediale dedicata ai 50 anni dei consultori in Umbria, con un percorso dedicato alla storia e al ruolo dei servizi consultoriali.

Alla Pinacoteca Comunale proseguono invece le iniziative dedicate al centenario della nascita di Giorgio Ascani, Nuvolo, con il ciclo Aftermandelbrot, insieme alle esposizioni dedicate a Renato Guttuso e a Bepi Romagnoni.

Un calendario particolarmente articolato, dunque, che concentra in quattro giorni una parte importante della proposta culturale cittadina e offre a residenti e visitatori diverse occasioni per vivere gli spazi storici e culturali di Città di Castello.