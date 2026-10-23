Città di Castello, dopo il tutto esaurito dell’happening arriva “Prove ed Errori”

Sabato 24 ottobre alle 17.30 l’inaugurazione a The Frame — Art Lab. È la prima delle tre mostre del ciclo ERRORE promosso da Framework APS

CITTÀ DI CASTELLO – Due serate con la sala piena hanno fatto da anteprima. Ora il progetto entra nel vivo con l’apertura della mostra. Sabato 24 ottobre, alle 17.30, The Frame — Art Lab di via Sant’Antonio ospiterà l’inaugurazione di “Prove ed Errori”, prima tappa del ciclo ERRORE, promosso da Framework APS.

Il percorso era stato anticipato il 16 e 17 ottobre dall’happening “20-Grand, a Table, and Two Chairs”, un appuntamento a ingresso limitato che ha registrato il tutto esaurito in entrambe le serate. Cinque coppie di attori, cinque copioni scritti appositamente per l’occasione e un’unica situazione di partenza: un tavolo, due sedie e ventimila euro.

A cambiare, ogni volta, è stato tutto il resto. I testi di Michael A. Carson, Saverio Raimondo, Christopher Buckley, Amelia Sciandra e Nicolò Sordo sono stati portati in scena davanti al pubblico, tra italiano e inglese, dando vita a cinque interpretazioni molto diverse, dalla commedia dell’equivoco al dramma realistico.

È proprio da questa differenza che prende forma l’idea alla base di ERRORE: lo scarto tra una regola e il risultato finale non viene considerato un incidente da evitare, ma una parte stessa del processo creativo.

Da sabato The Frame cambia quindi prospettiva e diventa spazio espositivo per “Prove ed Errori”, mostra visitabile in forma accompagnata e alla presenza degli artisti. Le opere, tutte selezionate attraverso una open call, propongono un percorso tra pittura e scultura con lavori di Allan Boccatonda, Giulia Cantarutti, Luna Colombini, Sonia de Franceschi, Lorenzo Galligani, Caterina Gervasi, Marco Mercati e Moscerinonudo (Regina Rafanelli).

Il ciclo ERRORE proseguirà poi con altre due mostre, “Deviazioni” ed “Errare”, sviluppando un percorso nel quale lo scarto, il fallimento e l’imprevisto vengono osservati non come qualcosa da correggere necessariamente, ma come elementi capaci di generare nuove possibilità.

L’happening delle scorse settimane ne ha offerto una dimostrazione concreta: gli stessi testi, messi in scena per due sere consecutive davanti a pubblici differenti, hanno prodotto esperienze diverse. La mostra raccoglie ora quella stessa riflessione e la trasferisce nelle opere degli artisti.

«Ci interessa il momento in cui qualcosa può ancora andare storto. Le opere in mostra testimoniano quel momento, ma l’hanno già superato», spiega Andrea Bacalini, direttore artistico di Framework APS.

L’inaugurazione è fissata per sabato 24 ottobre alle 17.30. L’ingresso è gratuito. La mostra sarà aperta la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.

The Frame — Art Lab

Via Sant’Antonio 3, Città di Castello.