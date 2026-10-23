UNITRE Città di Castello, una settimana tra teatro, cinema e l’uscita ad Alcatraz

CITTÀ DI CASTELLO – Una settimana ricca di appuntamenti attende gli “studenti” dell’UNITRE di Città di Castello. Tra lezioni, attività culturali, cinema e uscite sul territorio, il programma dell’Anno Accademico 2026-2027 prosegue con una proposta particolarmente articolata.

Il momento centrale sarà giovedì 29 ottobre, con l’uscita alla Libera Università di Alcatraz, il centro culturale fondato da Jacopo Fo. Un appuntamento che porta l’UNITRE fuori dalle aule e che si inserisce nel percorso di attività e incontri proposto dall’associazione.

Prosegue intanto anche il progetto dedicato al Neorealismo, con la proiezione dei grandi film del genere ogni mercoledì alle ore 16 al Nuovo Cinema Castello. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 28 ottobre con Paisà. La visione è aperta a tutti, con ingresso al costo di 5 euro.

Il programma della settimana

Lunedì 26 ottobre

Alle 9 Tai Chi con Giorgio Maderna; alle 10.30 Disegno e pittura con Sergio Bianchini; alle 15.30 Club della lettura con Teresa Gambuli.

Martedì 27 ottobre

Educazione motoria alle 9, 10 e 11 con Luciano Capaccioni; A.F.A. alle 15, 16 e 17 con Luca Castellari ed Elisabetta Pompili. Alle 15 Inglese di primo livello e Spagnolo, rispettivamente con Costanza Tarducci e Pamela Aveiga; alle 16 Inglese di secondo livello, sempre con Costanza Tarducci.

Mercoledì 28 ottobre

Avviamento al Pilates alle 9 e alle 10 con Giorgio Galli; Tai Chi alle 15 con Giorgio Maderna. Alle 16 la proiezione di Paisà.

Giovedì 29 ottobre

Uscita alla Libera Università di Alcatraz. In sede, alle 9, 10 e 11, Educazione motoria con Luciano Capaccioni.

Venerdì 30 ottobre

A.F.A. alle 9, 10 e 11 con Luca Castellari ed Elisabetta Pompili. Alle 15 l’incontro “La poesia è accessibile a tutti?” con Piero Taverniti e alle 16.30 Cittadinanza digitale con Romano Vibi.

Da ricordare infine che lunedì 26 e martedì 27 ottobre saranno raccolte le iscrizioni per l’uscita a Torrechiara e San Secondo Parmense, in programma giovedì 26 novembre.

Una settimana, dunque, che conferma la varietà della proposta UNITRE: formazione, cultura, socialità e occasioni per continuare a conoscere e condividere anche oltre le tradizionali lezioni.