Azione Arezzo cambia guida: segretario è Alberto Cruciani, 33 anni

Al congresso provinciale il passaggio di consegne con Luca Calugi, che diventa presidente. Nel mirino le amministrative, Sansepolcro compresa

Architetto, 33 anni, già nella segreteria uscente. È Alberto Cruciani il nuovo segretario provinciale di Azione ad Arezzo, eletto ieri al congresso che ha rinnovato i vertici del partito. Prende il posto di Luca Calugi, che ha presieduto i lavori e resterà come presidente. Cruciani parla di «rinnovamento nel solco della coerenza valoriale e politica».

Con lui lavorerà una segreteria giovane: Giulia Pezzi all’organizzazione, Ciro Russo agli enti locali, Francesco Giani ai tavoli tematici, Jacopo Maria Renzoni alla comunicazione e Claudio Strat agli Under 30.

Il primo obiettivo sono le prossime amministrative. Azione ci sarà, anche al fianco delle liste civiche, con candidati scelti in base alle competenze. Tre i comuni su cui il partito punta di più: Civitella in Val di Chiana, Montevarchi e Sansepolcro.

Prima del voto, spazio al dibattito. Marco Zannino, responsabile nazionale Under 30, ha chiesto una politica capace di occuparsi del disagio giovanile guardando lontano, senza inseguire solo le emergenze. Patrizia De Grazia, tesoriera di Radicali Italiani, ha raccontato invece la guerra in Ucraina a quattro anni dall’invasione su larga scala, con le sofferenze dei civili e il rischio che la minaccia russa arrivi a toccare l’Europa.

Sala aperta anche agli altri partiti. Hanno portato un saluto, tra gli altri, Forza Italia, Lega, Italia Viva, Noi Moderati, Sinistra Italiana-AVS e diverse realtà civiche come Scelgo Arezzo e Ora!.

Soddisfatto il deputato Giulio Sottanelli, commissario regionale di Azione in Toscana. «Arezzo apre la stagione dei congressi in regione con un dibattito vero e una classe dirigente giovane e radicata – ha detto –. L’obiettivo era restituire il partito agli iscritti con organi eletti dal voto». Dalla prossima settimana il testimone passa agli altri territori toscani.