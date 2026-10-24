Altotevere, a Cantù un esame vero

Serie A3, seconda giornata: domenica alle 17.30 la ErmGroup gioca la prima trasferta della stagione

Mille punti con la maglia della ErmGroup. Simone Marzolla li ha raggiunti domenica scorsa, nella vittoria contro Acqui Terme. Adesso gliene mancano venti per arrivare a 1500 attacchi vincenti in carriera. Potrebbe festeggiarli a Cantù, ma non sarà una passeggiata.

I lombardi sono scesi dalla A2 e hanno cominciato male, perdendo 3-1 a Mantova. In casa, al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, vogliono rifarsi subito. «Il Cantù è un’ottima squadra, con giocatori tosti, e il suo è un campo difficile – dice l’opposto biancazzurro –. Noi però vogliamo portare a casa il risultato».

Sul traguardo personale Marzolla si toglie un sassolino. «Ci sarei arrivato prima, se nella prima stagione non mi fossi fermato dopo dieci giornate per l’infortunio e l’operazione. Sono contento, perché ho iniziato questo campionato stando bene». E sul set perso all’esordio: «Merito anche degli avversari, e poi non siamo ancora rodati al cento per cento. Qualche difficoltà c’è stata, ma ne siamo usciti subito».

Coach Invernici ha rifatto mezza squadra: in regia il giovane Bonomi da Cuneo, opposto Argenta da Acqui, al centro Mazza, Aretz e Rigirozzo, in banda Chiapello accanto al confermato Pertoldi, libero Hoffer da Belluno. Facce in buona parte conosciute in casa Altotevere. Dall’altra parte della rete ci sarà anche un ex: Matteo Maiocchi, a Cantù nella stagione 2019/20 in A2.

Mirko Monaldi ha chiesto ai suoi il coraggio di rischiare. È in partite come questa che si capisce quanto è cresciuto un gruppo. Formazione confermata: Bellucci in palleggio, Marzolla opposto, Quarta e Cengia al centro, Alpini e Maiocchi in banda, Broccatelli libero.

Arbitrano Luca Cecconato di Treviso e Eustachio Papapietro di Matera. Fischio d’inizio alle 17.30.