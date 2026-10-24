Virtus, a Casa del Diavolo per non fermarsi

Promozione, 8ª giornata. Domenica alle 14.30 al “Bazzurri”

Al Casa del Diavolo la classifica la guardano poco volentieri. Una vittoria in sette partite, il 3-1 in casa con il Marra San Feliciano, e poi sei sconfitte. Ultimo posto in coppia con il Ventinella. Domenica, al “Bazzurri”, arriva la Virtus San Giustino.

Il ds Andrea Carosi non gira intorno al problema. «Non siamo partiti bene – dice –. Abbiamo una squadra giovane e i difetti della gioventù li paghiamo. Qualche buona partita l’abbiamo fatta, ma sotto porta facciamo fatica e dietro prendiamo troppi gol». Della Virtus parla con rispetto: «Il campionato quest’anno è più duro e loro hanno giocatori di ottimo livello. Noi però stiamo lavorando bene e vogliamo una reazione».

In casa giallorossa l’aria è diversa. Le ultime gare sono andate bene e la squadra, pur a corrente alternata, ha fatto vedere anche del buon calcio. Il problema resta l’infermeria: mister Zurli anche stavolta dovrà inventarsi qualcosa per mettere in campo la formazione.

«Il gruppo sta bene, c’è voglia di continuare così – racconta il direttore tecnico Daniele Martini –. Le assenze ci sono, ma da fuori vedo ragazzi che hanno voglia di tirarsi fuori da un inizio complicato». E aggiunge: «Come sempre sarà il campo a dirci come abbiamo lavorato in settimana. Contano i risultati, e da quelli capiamo dove siamo davvero».

Occhio all’orario: con il cambio dell’ora tra sabato e domenica si comincia alle 14.30. Marra San Feliciano-Nestor e Ventinella-Ponte Valleceppi si giocano invece alle 15.15.

Arbitra Filippo Correnti di Perugia. Con lui Francesco Spena, anche lui perugino, e Antonio Jose Mileno Dolgetta di Gubbio. Sulla carta la Virtus parte favorita, ma una squadra all’ultimo posto e con l’acqua alla gola è sempre la più scomoda da affrontare.