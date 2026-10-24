Search
In evidenza

Virtus, a Casa del Diavolo per non fermarsi

Data:

Promozione, 8ª giornata. Domenica alle 14.30 al “Bazzurri”

Al Casa del Diavolo la classifica la guardano poco volentieri. Una vittoria in sette partite, il 3-1 in casa con il Marra San Feliciano, e poi sei sconfitte. Ultimo posto in coppia con il Ventinella. Domenica, al “Bazzurri”, arriva la Virtus San Giustino.

Il ds Andrea Carosi non gira intorno al problema. «Non siamo partiti bene – dice –. Abbiamo una squadra giovane e i difetti della gioventù li paghiamo. Qualche buona partita l’abbiamo fatta, ma sotto porta facciamo fatica e dietro prendiamo troppi gol». Della Virtus parla con rispetto: «Il campionato quest’anno è più duro e loro hanno giocatori di ottimo livello. Noi però stiamo lavorando bene e vogliamo una reazione».

In casa giallorossa l’aria è diversa. Le ultime gare sono andate bene e la squadra, pur a corrente alternata, ha fatto vedere anche del buon calcio. Il problema resta l’infermeria: mister Zurli anche stavolta dovrà inventarsi qualcosa per mettere in campo la formazione.

«Il gruppo sta bene, c’è voglia di continuare così – racconta il direttore tecnico Daniele Martini –. Le assenze ci sono, ma da fuori vedo ragazzi che hanno voglia di tirarsi fuori da un inizio complicato». E aggiunge: «Come sempre sarà il campo a dirci come abbiamo lavorato in settimana. Contano i risultati, e da quelli capiamo dove siamo davvero».

Occhio all’orario: con il cambio dell’ora tra sabato e domenica si comincia alle 14.30. Marra San Feliciano-Nestor e Ventinella-Ponte Valleceppi si giocano invece alle 15.15.

Arbitra Filippo Correnti di Perugia. Con lui Francesco Spena, anche lui perugino, e Antonio Jose Mileno Dolgetta di Gubbio. Sulla carta la Virtus parte favorita, ma una squadra all’ultimo posto e con l’acqua alla gola è sempre la più scomoda da affrontare.

Commenti
Previous article
Costi in aumento e redditi in calo, le richieste degli agricoltori umbri a La Pietra

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Costi in aumento e redditi in calo, le richieste degli agricoltori umbri a La Pietra

Redazione Redazione -
Partecipato incontro nella sede TTI a Città di Castello....

Sanità, liste d’attesa: FENEALUIL Umbria, «Penultimi in Italia, solo la Puglia fa peggio. La salute dei lavoratori non può aspettare»

Redazione Redazione -
Perugia, 23 ottobre 2026 - «Il dato sul rispetto...

Città di Castello, al via le domande per i pasti gratuiti solidali 2026/2027: scadenza il 9 novembre, ISEE fino a 9.360 euro

Redazione Redazione -
Avviso pubblico pasti gratuiti ai fini solidali 2026/2027 nell'ambito...

Sansepolcro, rilettura del Polittico del Sassetta in San Francesco: 48 tavole che raccontano arte, fede e memoria

Redazione Redazione -
Alla riscoperta del complesso d’altare più grande del Quattrocento...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Costi in aumento e redditi in calo, le richieste degli agricoltori umbri a La Pietra

Attualità 0
Partecipato incontro nella sede TTI a Città di Castello....

© 2024 Primo Piano Notizie