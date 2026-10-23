Città di Castello, al via le domande per i pasti gratuiti solidali 2026/2027: scadenza il 9 novembre, ISEE fino a 9.360 euro

Avviso pubblico pasti gratuiti ai fini solidali 2026/2027 nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica. Da oggi è online, come ogni anno, la procedura per richiedere l’attribuzione dei “Pasti gratuiti ai fini solidali 2026/2027”. Si specifica a tal proposito che la data di scadenza per la presentazione delle istanze è il giorno lunedi 9 novembre 2026. Destinatari: 1 (uno) figlio per nucleo familiare; residenza del bambino/bambina nel Comune di Città di Castello; bambino/bambina regolarmente iscritto al Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Città di Castello nell’anno scolastico 2026/2027; L’istanza va presentata, esclusivamente online al seguente link: https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/ . L’assessorato alle politiche educative e scolastiche rende noto che con D.D. numero 1188 del 20/10/2025 sono state avviate le procedure riferite alla formazione di una graduatoria in ordine crescente di ISEE per l’attribuzione di pasti gratuiti nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica per l’a.s. 2025-2026 fino al limite massimo dell’6% sul totale degli iscritti al servizio alla data del 30 settembre 2026. Le finalità che stanno alla base del progetto, oltre a quelle di garantire l’accesso al diritto allo studio, sono quelle di attivare politiche di inclusione sociale e di contrasto della povertà, nonché di sviluppare un’azione educativa sui valori della fratellanza e della solidarietà con azioni quotidiane concrete. Sono ammessi a partecipare, per numero 1 (uno) figlio per nucleo familiare, tutti gli interessati in possesso dei seguenti requisiti: residenza del bambino/bambina nel Comune di Città di Castello; bambino/bambina regolarmente iscritto al Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Città di Castello nell’anno scolastico 2026/2027; isee minorenni uguale o inferiore ad 9.360,00 euro. Le domande dovranno essere presentate, entro il giorno 9 novembre 2026, compilando lo schema di istanza esclusivamente online al link https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/, con allegato ISEE MINORENNI in corso di validità e copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore.