Sanità, liste d’attesa: FENEALUIL Umbria, «Penultimi in Italia, solo la Puglia fa peggio. La salute dei lavoratori non può aspettare»





Perugia, 23 ottobre 2026 – «Il dato sul rispetto dei tempi delle prime visite specialistiche in Umbria, fermo al 62,7%, ci colloca al penultimo posto in Italia, davanti soltanto alla Puglia, che registra il 55,3%. Significa che oltre una visita su tre non viene garantita nei tempi previsti. Una situazione che deve far riflettere e che richiede risposte concrete».

A dichiararlo è Alessio Panfili, Segretario Generale della FENEALUIL Umbria, commentando i dati AGENAS sulle liste d’attesa nella sanità pubblica.

«Riconosciamo i miglioramenti rispetto al 2025, ma le difficoltà di accesso alle cure rappresentano un problema strutturale che si trascina da anni, indipendentemente dalle amministrazioni regionali che si sono succedute».

«Per chi lavora in edilizia, la tempestività delle cure assume un’importanza particolare. Parliamo di lavoratori che ogni giorno affrontano sforzi fisici, movimentazione di carichi, esposizione a polveri, rumore e condizioni climatiche difficili. Patologie muscolo-scheletriche, problemi articolari e malattie professionali richiedono diagnosi tempestive, controlli specialistici e percorsi di cura adeguati».

«Ritardare una visita significa rischiare di aggravare una patologia, prolungare un’assenza dal lavoro o costringere una persona a continuare a lavorare convivendo con un problema di salute. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali non finisce ai cancelli del cantiere, ma passa anche attraverso una sanità pubblica efficiente e accessibile».

La FENEALUIL Umbria chiede alla Regione di rafforzare la sanità territoriale, ridurre i tempi di attesa e garantire percorsi diagnostici tempestivi, con particolare attenzione alle patologie legate alle attività lavorative.

«Non possiamo accettare una sanità a due velocità, dove chi può permetterselo paga privatamente e chi non può è costretto ad aspettare. La tutela della salute è parte integrante della sicurezza sul lavoro e della dignità dei lavoratori. Garantire cure tempestive significa proteggere le persone, le loro famiglie e il loro futuro».

Alessio Panfili

Segretario Generale FENEALUIL Umbria