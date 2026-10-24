Città di Castello, donna trovata priva di sensi in auto: soccorsa dai Carabinieri

Il marito aveva lanciato l’allarme al 112. La donna è stata rintracciata nella zona degli Zoccolanti e trasportata all’ospedale di Perugia

CITTÀ DI CASTELLO – Si era allontanata da casa in automobile e il marito, preoccupato per la sua incolumità, aveva chiamato il 112 temendo che potesse compiere un gesto estremo. La donna è stata ritrovata priva di conoscenza nella serata di venerdì 23 ottobre, all’interno della vettura parcheggiata in una zona isolata degli Zoccolanti.

A permettere di rintracciarla è stata una seconda segnalazione giunta al numero di emergenza poco dopo le 21. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Città di Castello hanno raggiunto il luogo indicato e individuato l’automobile.

La donna non rispondeva ai richiami. I militari hanno quindi rotto un finestrino per raggiungerla e prestarle i primi soccorsi, tentando di rianimarla in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

È stata successivamente trasportata all’ospedale di Perugia.

Determinanti la tempestività delle segnalazioni al 112 e il rapido intervento dei Carabinieri, che ha consentito di soccorrere la donna in una situazione di grave pericolo.