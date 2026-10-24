Rifondazione Comunista torna in Parlamento e guarda già alle elezioni di Città di Castello

Il partito dell’Alto Tevere accoglie con soddisfazione la novità arrivata dal Senato. Sullo sfondo le comunali del 2027 e il confronto con le altre forze della sinistra e del centrosinistra.

CITTÀ DI CASTELLO – Rifondazione Comunista torna a farsi spazio in Parlamento e la notizia viene accolta con soddisfazione anche nell’Alto Tevere. La costituzione di una componente del partito al Senato, per gli esponenti locali, rappresenta un passaggio importante che potrebbe avere qualche riflesso anche sulla politica tifernate, soprattutto in vista delle elezioni comunali del 2027.

La novità riguarda innanzitutto le prossime elezioni politiche. La presenza di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea al Senato dovrebbe infatti rendere più semplice la presentazione delle liste, riducendo gli adempimenti burocratici e favorendo il ritorno sulla scheda elettorale dello storico simbolo del partito.

Ma è soprattutto alle prospettive locali che guarda Rifondazione Comunista Alto Tevere. Una maggiore visibilità nazionale, secondo la federazione, potrebbe dare nuovo impulso anche all’attività dei circoli e ai rapporti con le associazioni, i movimenti e le altre forze politiche del territorio.

E il pensiero va inevitabilmente a Città di Castello, dove tra pochi mesi inizierà a entrare nel vivo il confronto per le amministrative del 2027.

Rifondazione, almeno per il momento, non parla di candidati né di possibili alleanze. Preferisce partire dai temi che considera prioritari per la città: la sanità pubblica, il futuro dell’ospedale, la tutela del lavoro, il diritto alla casa, i servizi, i trasporti e l’ambiente.

Sono battaglie sulle quali il partito sostiene di essersi impegnato negli ultimi anni, anche attraverso il rapporto con La Sinistra per Castello. Un’esperienza che viene richiamata nel comunicato e che potrebbe avere un ruolo anche nel percorso verso le prossime elezioni.

Il messaggio politico, in ogni caso, è abbastanza chiaro. Rifondazione Comunista vuole essere presente nel confronto che porterà al voto del 2027 e intende farlo partendo dalle questioni concrete che riguardano Città di Castello.

Resta naturalmente da capire come si svilupperà il dialogo con le altre forze della sinistra e del centrosinistra e quali saranno gli spazi per costruire un eventuale percorso comune.

Per adesso, dall’Alto Tevere arriva la soddisfazione per quanto avvenuto a Roma, accompagnata dalla volontà di far pesare maggiormente la presenza di Rifondazione anche nella politica locale.