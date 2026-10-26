“Franciscus”, la musica racconta San Francesco: concerto in Cattedrale per i santi Florido e Amanzio

Domenica 8 novembre alle 17 nella Basilica Cattedrale di Città di Castello il concerto della Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” nell’anno dell’VIII Centenario della morte del Santo

CITTÀ DI CASTELLO – Sarà la musica ad accompagnare le celebrazioni per l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Domenica 8 novembre, alle ore 17, la Basilica Cattedrale di Città di Castello ospiterà “Franciscus”, XVIII edizione del tradizionale concerto dedicato ai santi patroni Florido e Amanzio.

L’appuntamento è promosso dalla Diocesi di Città di Castello e dalla Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”, con un programma costruito attorno alla figura di San Francesco e alla tradizione musicale legata alla sua spiritualità.

Nel corso del concerto saranno eseguiti la “Missa Sancti Francisci Assisiensis” di D. Mocnik, per coro, orchestra e drum set ad libitum, le “Variazioni sul tema” tratte dal film Fratello Sole, Sorella Luna di P.G. Magrino OFM Conv., per coro e orchestra, e “Il Cantico delle Creature” di P.D. Stella OFM Conv., per coro e orchestra.

A eseguire i brani sarà la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”, con la preparatrice vocale Emanuela Agatoni, insieme all’OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo, diretta da Alessandro Bianconi.

Un appuntamento che unisce musica, spiritualità e memoria in un anno particolarmente significativo per la Chiesa e per tutti i territori legati alla figura del Santo di Assisi. L’immagine di San Francesco diventa così il centro di un percorso musicale capace di mettere insieme tradizione e contemporaneità, nel cuore della Cattedrale tifernate.

L’ingresso al concerto è libero.