Salone del Tartufo, cambiano viabilità e sosta nel centro storico di Città di Castello

Le modifiche scattano da oggi, lunedì 26 ottobre, e resteranno in vigore fino a metà novembre per consentire l’allestimento e lo smontaggio delle strutture dell’edizione 2026

CITTÀ DI CASTELLO – Entrano in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre, le modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico di Città di Castello in vista del 46° Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma nelle prossime settimane.

L’ordinanza è stata adottata dal comando della Polizia Locale per consentire le operazioni di montaggio e, successivamente, di smontaggio delle tensostrutture che interesseranno alcune delle principali piazze del centro cittadino.

In particolare, dal 26 ottobre al 15 novembre 2026 sarà istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, in piazza Venanzio Gabriotti, piazza Fanti e piazza Gabriele Matteotti. Il provvedimento riguarda anche i veicoli autorizzati, ad eccezione dei mezzi impegnati in situazioni di urgenza ed emergenza.

La stessa disciplina sarà in vigore in Largo Gildoni dal 26 ottobre al 16 novembre.

Una ulteriore modifica riguarderà piazza Gabriotti, nel tratto fronte Giardini del Cassero, dove il divieto di sosta con rimozione forzata sarà attivo esclusivamente nelle giornate di svolgimento del Salone: 31 ottobre e 1° novembre, 7 e 8 novembre, 14 e 15 novembre, dalle ore 7.30 alle 22.00.

Si tratta di provvedimenti necessari per permettere l’allestimento degli spazi che ospiteranno una delle manifestazioni più importanti del calendario autunnale tifernate, dedicata al tartufo bianco pregiato e alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il Comune invita quindi residenti e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche temporanee alla circolazione, soprattutto nelle prossime settimane, quando il centro storico sarà interessato dalle iniziative del Salone.

Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale biancopregiato.it, sui portali istituzionali del Comune di Città di Castello e di Città di Castello Turismo e sui canali social collegati all’evento.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 075 8529254 e 075 8554922.