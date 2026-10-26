Subbuteo, Marco Perotti premiato a Roma: è il miglior fuori regione del circuito FISCT Lazio

Prestigioso riconoscimento per il ternano Marco Perotti, protagonista domenica 25 ottobre a Roma nel circuito di Subbuteo tradizionale FISCT Lazio.

Perotti, tesserato FISCT, ha ricevuto la Coppa Gran Prix Lazio per aver chiuso al primo posto la classifica dei giocatori provenienti da fuori regione. Un risultato costruito nella stagione 2025-2026, nella quale ha totalizzato 731 punti, precedendo gli altri 39 giocatori inseriti nel ranking dei fuori regione.

Un premio che Perotti ha voluto vivere anche nel segno della sua città. Al momento della premiazione si è presentato con la sciarpa rossoverde al collo, mentre per la foto di rito ha voluto accanto a sé le miniature con i colori della Ternana, protagoniste insieme a lui di questa stagione sul panno verde.

Nella classifica generale FISCT Lazio 2025-2026 il successo è andato al romano Andrea Strazza, mentre Perotti ha chiuso al quinto posto assoluto su 113 giocatori.

E la nuova stagione è già iniziata. Sempre domenica 25 ottobre, infatti, a Roma si è disputato il primo appuntamento del circuito FISCT Lazio 2026-2027. Perotti ha subito centrato un ottimo secondo posto nel tabellone Cadetti, arrendendosi in finale a Bartolomeo di Latina con il punteggio di 4-3.

Nel tabellone Master, invece, il successo è andato a Marco Lauretti, capace di superare 2-1 Andrea Strazza.

Perotti tornerà in campo a Roma il prossimo 15 novembre, per una nuova tappa del circuito FISCT Lazio. L’obiettivo è continuare a essere protagonista in una stagione che si annuncia particolarmente interessante anche per l’alto livello tecnico e tattico dei partecipanti.