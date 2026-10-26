Montone, lavori sulla strada di Bacciana: interventi contro il dissesto e per la sicurezza

Consolidato il versante interessato da una frana, realizzati drenaggi e opere idrauliche. Previsti anche asfaltatura e nuova segnaletica su 340 metri di strada

MONTONE – Proseguono gli interventi sulla strada di Bacciana, dove il Comune di Montone sta lavorando per mettere in sicurezza un tratto interessato da problemi di dissesto idrogeologico e migliorare le condizioni della viabilità.

Il lavoro riguarda in particolare il consolidamento del versante franoso, attraverso la realizzazione di scogliere di protezione. Sono stati inoltre realizzati oltre 80 metri di drenaggi sotterranei e nuove opere per la regimazione delle acque, con l’obiettivo di intervenire anche sulle cause che possono contribuire al deterioramento del terreno.

Il progetto prevede inoltre la sistemazione della sede stradale, con asfaltatura e nuova segnaletica per un tratto di circa 340 metri.

Un intervento che sta procedendo senza la necessità di chiudere completamente la strada. Durante i lavori, infatti, il traffico viene regolato direttamente sul posto da personale a terra, così da consentire il transito dei veicoli e limitare i disagi per chi percorre quotidianamente la strada di Bacciana.

Secondo il cronoprogramma dell’amministrazione comunale, la conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno.

L’intervento rientra nel programma di azioni rivolte alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza della viabilità comunale, con l’obiettivo di rendere più stabile e sicuro il territorio e garantire migliori condizioni di percorrenza.