Il Trestina torna a vincere, il Sansepolcro ci prende gusto. L’Agape passa a Montone

Terzo successo consecutivo per i bianconeri di Missaglia. In Promozione pari nel derby tra Lama e Città di Castello, vincono Selci e Virtus San Giustino. Si fermano Pietralunghese e Baldaccio

Il gol di Rivi al 93’ fa esplodere il Buitoni e regala al Sansepolcro la terza vittoria consecutiva. È una delle immagini della domenica del calcio altotiberino, che restituisce un po’ di serenità anche al Trestina e premia l’Agape nel derby di Montone.

In Serie D il Trestina aveva bisogno di vincere e al Casini arriva il 2-1 sulla Santegidiese. Dopo tre sconfitte consecutive, i bianconeri ritrovano gol e punti: Fabozzi e Tatti segnano nel primo tempo, gli ospiti accorciano su rigore nella ripresa, ma stavolta il risultato tiene. Il Trestina sale a sette punti, ancora dentro una classifica complicata, ma con una domenica diversa alle spalle.

Alla vigilia il direttore sportivo Sante Podrini aveva spiegato quanto pesasse questa partita: «Può cambiare tutto: il morale, gli allenamenti durante la settimana, la classifica. Ma bisogna raggiungerla». La vittoria è arrivata. Ora servirà darle seguito.

Non riesce invece il terzo successo di fila alla Pietralunghese. A Giulianova i rossoblù perdono 1-0, puniti dalla rete di Cangemi al 28’ del primo tempo. Dopo le vittorie contro Angelana e Trestina arriva dunque uno stop, con la squadra che rimane a quota otto.

In Eccellenza continua a risalire il Sansepolcro. Contro l’Olympia Thyrus la squadra di Claudio Missaglia va sotto all’inizio della ripresa, poi trova il modo di riprendere la partita e vincerla. Brizzi pareggia al 72’, Rivi firma il 2-1 al 93’. Nove punti nelle ultime tre gare portano il Borgo a quota undici: dopo l’avvio difficile, risultati che stanno cambiando il campionato dei bianconeri.

Il derby di Montone finisce invece nelle mani dell’Agape Pierantonio Umbertide. I padroni di casa passano con un rigore di Salis, ma nel finale Perri e Carrello ribaltano tutto. Il 2-1 porta l’Agape al quarto posto con quindici punti; il Montone resta a undici, con il rammarico di non aver conservato il vantaggio.

Sul versante toscano perde la Baldaccio Bruni, battuta 3-1 dalla Sansovino nell’anticipo del sabato. La doppietta di De Filippo e il rigore di Berneschi portano i padroni di casa sul 3-0. Sbardella accorcia, ma per gli anghiaresi la trasferta di Monte San Savino si chiude senza punti.

In Promozione Lama e Città di Castello si dividono la posta: il derby finisce 2-2. Festeggia invece il Selci Nardi, che supera 2-1 il Santa Sabina.

Prosegue anche la risalita della Virtus San Giustino. A Casa del Diavolo i giallorossi vincono 3-1 con due gol di Doka e uno di Gorini, raggiungendo quota dieci dopo essere rimasti a zero nelle prime quattro giornate. Perde il Calzolaro, che torna da Tuoro con un 2-0 da lasciarsi alle spalle.