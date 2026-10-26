Altotevere, a Cantù arriva il primo ko: 3-1 firmato Argenta

Marzolla fuori dopo un set per un problema al quadricipite. Pinali (19 punti) trascina la ErmGroup fino al 23-23, poi chiudono i lombardi. Esordio in A3 per il 19enne Giovagnoli

Sul 23-23 del quarto set la palla finisce ancora una volta nelle mani di Argenta. Punto. Poi il diagonale di Maiocchi esce, e la ErmGroup Altotevere lascia il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate con il primo ko della stagione: 3-1 per la Campi Reali Cantù, alla seconda giornata di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco.

Una partita condizionata presto da un imprevisto. Alla fine del primo set Marzolla si ferma per un problema al vasto mediale del quadricipite e Mirko Monaldi lo tiene in panchina. Nel secondo parziale esce anche Quarta, sostituito da Baldini. I due veterani non rientreranno più.

Il primo set i biancazzurri lo perdono soprattutto da soli, con 12 errori diretti. Cantù scappa sul 10-7 dopo due attacchi out di Marzolla e Alpini, l’Altotevere ricuce a muro fino al 17-17 e mette anche la testa avanti. Poi entra Romano e cambia l’inerzia: 25-22.

Nel secondo la squadra si ridisegna, con Maiocchi opposto e Pinali in posto 4, e gira bene. Arrivano muri, attacchi di Alpini e Maiocchi, e il 25-19 matura su un servizio sbagliato di Rigirozzo.

Il terzo set parte storto. Ace di Chiapello per il 3-6, battuta che non incide, Alpini fermato dal muro di casa. Cantù difende tutto e Argenta chiude: 25-19.

Nel quarto, sul 10-7 per i lombardi, entra il 19enne Giovagnoli al posto di Alpini: per lui è l’esordio in A3. Pinali si prende la squadra sulle spalle, Maiocchi firma il 15-15, l’Altotevere risponde al nuovo allungo sul 18-18 e arriva al 23 pari. Poi il finale.

Argenta chiude con 24 punti, Pinali con 19, Maiocchi con 18. Ma il numero che pesa di più è un altro: 27 errori per l’Altotevere contro i 17 di Cantù, che incassa i primi tre punti del suo campionato.