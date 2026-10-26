Consiglio comunale, oggi in aula bilancio, sicurezza e viabilità

Seduta convocata alle 18. Tra i temi anche spray urticante e body cam per la Polizia Locale, infiltrazioni nel parcheggio di piazza delle Tabacchine, criticità dell’acquedotto e gestione degli eventi atmosferici estremi

CITTÀ DI CASTELLO – Bilancio, lavori pubblici, sicurezza degli agenti della Polizia Locale, servizio idrico, viabilità e gestione degli eventi atmosferici estremi. Sono questi alcuni dei principali temi che saranno affrontati oggi, lunedì 26 ottobre, dal Consiglio comunale di Città di Castello, convocato alle ore 18 nella residenza municipale di piazza Gabriotti dal presidente Luciano Bacchetta.

La seduta si aprirà con l’assessore Mauro Mariangeli, chiamato a illustrare la variazione agli stanziamenti di cassa numero 3 al bilancio di previsione 2026-2028 e il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025, che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea. Lo stesso assessore presenterà poi una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 di competenza consiliare.

Sul fronte dei lavori pubblici si parlerà anche delle infiltrazioni di acque meteoriche nel parcheggio interrato di piazza delle Tabacchine. L’assessore Riccardo Carletti risponderà all’interrogazione presentata da Elda Rossi e Riccardo Leveque di Fratelli d’Italia, che chiedono chiarimenti anche sulle condizioni di sicurezza della struttura.

Particolare attenzione sarà dedicata alla Polizia Locale. Il Consiglio sarà infatti chiamato a discutere e votare una mozione sottoscritta da Tommaso Campagni (Forza Italia), Elda Rossi e Riccardo Leveque (Fratelli d’Italia), Valerio Mancini (Lega), Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica), Filippo Schiattelli (Unione Civica Tiferno) e Roberto Marinelli (Lista Civica Marinelli Sindaco), che propone la dotazione agli agenti di spray urticante e body cam, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

Un altro capitolo riguarda il servizio idrico. Mariangeli dovrà rispondere ai consiglieri Roberto Brunelli (PD) e Ugo Mauro Tanzi (PSI) sulla situazione dell’approvvigionamento nelle località di Felceto, Marchigliano, Bizzi e Coldipozzo, indicata nell’interrogazione come una situazione di grave criticità. Al centro della discussione anche il progetto di acquedotto che sarebbe stato depennato da Umbra Acque e la richiesta di istituire un tavolo tecnico.

La viabilità sarà invece affrontata attraverso l’interrogazione di Andrea Lignani Marchesani sul cantiere di viale Europa, alla quale risponderà l’assessore Rodolfo Braccalenti.

Sempre Mariangeli dovrà riferire al consigliere Campagni sulla verifica dello stato di fossi, scoline e sistemi di regimazione delle acque lungo la viabilità comunale.

A chiudere i lavori sarà nuovamente Riccardo Carletti, con la risposta all’interrogazione di Lignani Marchesani dedicata agli eventi atmosferici estremi, all’attivazione dei sistemi di sicurezza e alla manutenzione della rete fognaria.

Una seduta, dunque, con diversi temi concreti che riguardano direttamente la sicurezza, la manutenzione del territorio e i servizi ai cittadini.

Il Consiglio comunale potrà essere seguito anche in diretta streaming attraverso la piattaforma istituzionale e il canale ufficiale YouTube del Comune di Città di Castello.