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Anghiari ricorda Massimo Innocenti: «Il suo spirito continuerà a vivere in questo campo»

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Una giornata dedicata a una figura centrale dello sport anghiarese. Tommaso Romanelli: «I suoi valori continueranno a vivere in ogni allenamento e in ogni partita»

ANGHIARI – Una giornata nel segno del ricordo e della riconoscenza per Massimo Innocenti, figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità sportiva di Anghiari.

L’iniziativa è stata dedicata a una persona considerata fondamentale per la crescita e la vita dello sport locale, con un momento particolarmente sentito da parte della comunità e di quanti hanno condiviso con lui anni di attività e passione.

A sottolinearne il valore è stato Tommaso Romanelli, che ha ricordato come l’eredità lasciata da Innocenti vada oltre il semplice ricordo personale.

«Il suo spirito e i suoi valori continueranno a vivere in ogni allenamento e in ogni partita su questo campo», ha detto Romanelli.

Un messaggio che racchiude il significato di una giornata pensata per mantenere vivo il ricordo di Massimo Innocenti attraverso quei valori sportivi e umani che, se

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