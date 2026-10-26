Umbertide, grande partecipazione per la presentazione del libro di Sergio Magrini Alunno

“Lasciavamo la chiave sulla porta” è stato presentato al Centro Socio Culturale San Francesco davanti a un pubblico numeroso

UMBERTIDE – Una sala partecipata e un pomeriggio dedicato alla cultura e alla memoria della comunità umbertidese. È quello vissuto sabato 24 ottobre al Centro Socio Culturale San Francesco, dove UniTre Umbertide ha presentato il libro “Lasciavamo la chiave sulla porta” di Sergio Magrini Alunno.

L’incontro ha richiamato numerosi cittadini, confermando l’interesse per le iniziative culturali promosse sul territorio e per le occasioni capaci di mettere insieme autori, associazioni, istituzioni e comunità.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato il sindaco Luca Carizia, insieme alla vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla. L’iniziativa è stata introdotta dal presidente di UniTre Umbertide, Corrado Baldoni.

La presentazione è stata anche un momento di confronto e condivisione, nel quale la proposta culturale si è intrecciata con il valore della partecipazione. Un appuntamento che conferma il ruolo delle associazioni nel creare occasioni di incontro e nel mantenere vivo il rapporto tra cultura e territorio.

Per UniTre Umbertide, dunque, un altro appuntamento che si inserisce nel percorso di iniziative rivolte alla cittadinanza e alla promozione della cultura come spazio di confronto e crescita della comunità.