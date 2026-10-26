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Tra arte, storia e tradizione: visita all’Abbazia di Petroia e all’Oratorio di San Crescentino

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CITTÀ DI CASTELLO – Una serata dedicata alla storia, all’arte e alle tradizioni del territorio. È quella organizzata venerdì 23 ottobre dal Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta di due importanti luoghi della zona di Città di Castello.

Il programma è iniziato all’Abbazia di Santa Maria e Sant’Egidio a Petroia, dove i partecipanti hanno potuto conoscere più da vicino la storia e le caratteristiche del complesso attraverso una visita guidata curata dalla dottoressa Silvia Palazzi.

La seconda tappa ha portato il gruppo all’Oratorio di San Crescentino a Morra, altro luogo di grande interesse storico e artistico del territorio tifernate. Anche in questo caso la visita ha permesso di approfondire le vicende del sito e le opere che ne caratterizzano il patrimonio.

Una serata che ha unito quindi la conoscenza del territorio alla convivialità. Al termine delle visite, infatti, i partecipanti si sono ritrovati agli stand della Sagra della Castagna di Morra, dove la serata si è conclusa con la cena.

Un appuntamento che ha confermato la volontà del Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati di proporre occasioni di incontro capaci di mettere insieme cultura, storia locale e socialità, valorizzando luoghi e tradizioni che fanno parte del patrimonio della comunità.

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