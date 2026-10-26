San Giustino, il bilancio della Fiera Sapori e Mestieri: “Un successo costruito da tutta la comunità”

Il sindaco Stefano Veschi e l’amministrazione comunale ringraziano associazioni, parrocchia, commercianti ed espositori per la ventesima edizione

SAN GIUSTINO – Una ventesima edizione che ha lasciato un bilancio positivo e che, secondo l’amministrazione comunale, ha confermato ancora una volta il valore della collaborazione tra le realtà del territorio.

A pochi giorni dalla conclusione della Fiera Sapori e Mestieri 2026, il sindaco Stefano Veschi e l’amministrazione comunale di San Giustino hanno voluto ringraziare tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento rivolto in particolare alle associazioni, a Vivere in Corposano, SGS Eventi, alla Parrocchia e ai commercianti, oltre naturalmente agli espositori che hanno partecipato numerosi all’appuntamento.

Il successo della ventesima edizione, sottolinea l’amministrazione, è stato il risultato di un lavoro condiviso. Una manifestazione che ha visto infatti la partecipazione di una rete ampia di realtà locali, unite per proporre una giornata capace di richiamare pubblico e valorizzare il territorio.

«Il successo e l’ottima riuscita di questa iniziativa – sottolinea l’amministrazione comunale – sono stati possibili grazie alla collaborazione e al supporto di una intera comunità, unitamente a una grande presenza di espositori».

Proprio i riscontri positivi arrivati dai partecipanti rappresentano, secondo il Comune, la conferma del valore di questa rete territoriale, fatta di associazioni, volontari, attività commerciali e realtà che mettono a disposizione tempo ed energie per le iniziative della comunità.

La Fiera Sapori e Mestieri si conferma quindi anche come un momento di aggregazione, oltre che un appuntamento dedicato alle tradizioni, ai prodotti e alle attività del territorio.

L’auspicio dell’amministrazione è che questa esperienza possa essere riproposta e rafforzata nel tempo, creando nuove occasioni di collaborazione e di coesione sociale.

Un risultato che, per il Comune, va dunque oltre la singola manifestazione e racconta la capacità di una comunità di lavorare insieme per costruire iniziative condivise.