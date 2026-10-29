Prelievi, arriva ZeroCode: prenotazioni online 24 ore su 24 anche in Valtiberina

AREZZO – Cambia il sistema per prenotare i prelievi in provincia di Arezzo. La Asl Toscana sud est avvia il passaggio da CUPweb a ZeroCode, la piattaforma regionale che consente di prenotare online in qualsiasi momento, sette giorni su sette.

Il nuovo sistema è partito il 26 ottobre da Ambra, Sestino e Badia Tedalda e sarà esteso progressivamente a tutto il territorio provinciale. Per la Valtiberina l’appuntamento è fissato al 12 novembre, quando ZeroCode entrerà in funzione nei punti prelievo del territorio.

La prenotazione potrà essere effettuata attraverso il sito zerocode.sanita.toscana.it oppure tramite l’app Toscana Salute. Rimarranno comunque disponibili anche i canali tradizionali, compresi call center, sportelli e farmacie abilitate.

Per chi ha già effettuato una prenotazione con il vecchio sistema non cambia nulla: gli appuntamenti già fissati restano validi e saranno regolarmente accettati nella data prevista. Durante la fase di transizione, con la contemporanea presenza delle prenotazioni effettuate attraverso i due sistemi, potrebbero verificarsi alcune sovrapposizioni negli orari.

Come funziona ZeroCode

Il sistema assegna al momento della prenotazione un numero di chiamata. Il cittadino viene quindi chiamato prima allo sportello e successivamente al box prelievi.

Nei punti più grandi sarà necessario passare dall’accettazione amministrativa per il pagamento del ticket, se non già effettuato, e per completare la registrazione prima del prelievo.

L’obiettivo è uniformare le procedure di prenotazione e accettazione in tutta la Asl Toscana sud est e rendere più semplice l’intero percorso, dalla prenotazione fino all’esecuzione dell’esame.

Secondo quanto comunicato dalla Asl, quando il sistema sarà completamente operativo, tra l’orario della prenotazione e la chiamata al box prelievi dovrebbero trascorrere meno di cinque minuti, come già avviene nelle province di Grosseto e Siena.

Il calendario

Dopo la prima fase avviata il 26 ottobre, il passaggio a ZeroCode proseguirà secondo questo calendario:

12 novembre: Valtiberina e Casentino

Valtiberina e Casentino 23 novembre: Valdichiana e Valdarno

Valdichiana e Valdarno 3 dicembre: Arezzo

Arezzo 14 dicembre: ambulatori ospedalieri e distrettuali e prelievi in libera professione all’ospedale San Donato.

Chi non può o non vuole utilizzare i servizi online potrà continuare a rivolgersi alle farmacie aderenti, che a regime effettueranno le prenotazioni attraverso ZeroCode.

Resta inoltre disponibile la possibilità di richiedere la prenotazione via mail all’indirizzo indicato dalla Asl, comunicando nome, cognome, recapito telefonico, numero della prescrizione e, se necessario, la sede preferita per effettuare il prelievo.

Un cambiamento che punta quindi a rendere più semplice e uniforme l’accesso al servizio, con particolare attenzione alla gestione degli appuntamenti e dei tempi di attesa.