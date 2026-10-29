Patrizi Baldelli Cavallotti, trionfo a Montichiari: primo posto nella Razza Bruna

Gli studenti dell’International Campus conquistano anche l’8° posto assoluto alla 98ª Fiera Agricola Zootecnica Italiana

MONTICHIARI – Un risultato di grande prestigio per l’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti – International Campus, indirizzo Agrario. Alla 98ª Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari, gli studenti umbri hanno conquistato il primo posto assoluto nella valutazione della Razza Bruna Italiana, portando a casa anche un ottimo 8° posto nella classifica generale.

La competizione si è svolta venerdì 23 ottobre nell’ambito della “Giornata Didattica”, organizzata dal Centro Fiera del Garda insieme all’Associazione Italiana Allevatori e alle associazioni nazionali degli allevatori delle razze Frisona, Bruna e Jersey. In gara c’erano 26 istituti agrari provenienti da tutta Italia, con oltre 150 studenti e studentesse impegnati nella gara di giudizio morfo-funzionale.

L’International Campus, unico istituto umbro presente alla manifestazione, ha partecipato con due squadre delle classi 5VE e 5GAT. La prestazione migliore è arrivata nella Razza Bruna, dove la squadra ha ottenuto 105 punti, risultando prima assoluta secondo i criteri di spareggio previsti dalla competizione.

Protagonisti sono stati gli studenti della 5ª GAT Gabriele Bellucci, Jacopo Mazzoni e Umberto Demaria, accompagnati dal professor Michele Sarli. Demaria, nel ruolo di speaker, ha dovuto illustrare e motivare la classifica di quattro soggetti, due primipare e due secondipare. Una prova nella quale gli studenti hanno dimostrato preparazione tecnica, capacità di osservazione e proprietà di linguaggio, individuando anche la migliore mammella.

Un risultato particolarmente significativo per un istituto umbro, ottenuto peraltro in una manifestazione che richiama scuole e realtà provenienti da territori con una forte tradizione nel settore dell’allevamento bovino da latte.

Positiva anche la prova della squadra impegnata nella Razza Frisona, composta da Margherita Mariotti, Eleonora Bianconi e Gregorio Cardinali, speaker della squadra, che ha chiuso all’11° posto. A supportare il gruppo c’era anche Linda Traversini, pronta a subentrare in caso di necessità.

Il successo è il risultato del lavoro svolto dai docenti Michele Sarli e Andrea Ganovelli, ma soprattutto della preparazione e della determinazione dimostrate dagli studenti.

Un risultato che va oltre la classifica e racconta il valore della formazione agraria: competenza, lavoro di squadra, capacità di mettersi alla prova e confronto diretto con una realtà professionale di livello nazionale.

Per l’International Campus è una vittoria da ricordare. E per questi ragazzi, un’esperienza che difficilmente dimenticheranno.