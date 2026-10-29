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San Giustino, contributi alle famiglie per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

Data:

Domande entro il 21 novembre. Il sostegno riguarda le spese sostenute direttamente dalle famiglie nell’anno scolastico 2025/2026.

Un sostegno economico per le famiglie che, durante l’anno scolastico 2025/2026, hanno provveduto autonomamente ad accompagnare a scuola i propri figli con disabilità.

Il Comune di San Giustino ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei contributi destinati a coprire le spese di trasporto sostenute dalle famiglie.

Le risorse fanno riferimento al Fondo previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 234/2021.

C’è tempo fino al 21 novembre 2026 per presentare domanda. Le richieste, accompagnate dalla documentazione prevista dall’avviso, possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo comune.sangiustino@postacert.umbria.it, che riceve anche messaggi provenienti da caselle di posta elettronica ordinaria.

In alternativa, è possibile consegnare la documentazione direttamente all’Ufficio Protocollo, al piano terra del Comune, presso lo Sportello Unico del Cittadino.

L’avviso completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Giustino.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona, in Piazza del Municipio 17, oppure telefonare ai numeri 075 86184478 e 075 86184472 durante gli orari di ufficio.

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