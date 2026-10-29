La Dukes Basket si presenta al Palasport: 18 gruppi e oltre 200 iscritti

SANSEPOLCRO – Una giornata di festa per aprire ufficialmente la nuova stagione e presentare tutta la grande famiglia della Dukes Basket Sansepolcro. Al palasport del Borgo è andato in scena il “Basket Day”, appuntamento pensato per riunire atleti, famiglie, istituzioni e società amiche e dare il via all’attività sportiva 2026-2027.

Sul parquet sono stati presentati tutti i protagonisti dei 18 gruppi che compongono il movimento bianconero, per un totale di oltre 200 iscritti. Numeri che raccontano la dimensione raggiunta dalla società e, soprattutto, il lavoro portato avanti quotidianamente nel settore giovanile.

Durante l’incontro sono stati illustrati anche i progetti, gli obiettivi e le attività che accompagneranno la Dukes nel corso della stagione appena iniziata. Al centro del progetto restano due parole semplici ma fondamentali: divertimento e crescita.

L’obiettivo della società non è infatti soltanto quello di formare giocatori e giocatrici, ma di offrire ai ragazzi un ambiente nel quale stare insieme, imparare, confrontarsi e crescere attraverso lo sport.

Il “Basket Day” ha registrato una partecipazione importante, confermando il forte legame tra la Dukes e il territorio. Una festa che ha coinvolto famiglie e atleti e che ha rappresentato anche un momento di condivisione con le istituzioni.

A rappresentare l’amministrazione comunale di Sansepolcro era presente il consigliere comunale con delega allo Sport Giuseppe Pincardini, a testimonianza dell’attenzione verso una realtà che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento dello sport giovanile cittadino.

La stagione è appena iniziata. Per la Dukes, però, il primo canestro è già arrivato: quello di una comunità sportiva che continua a crescere dentro e fuori dal campo.