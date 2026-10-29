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Borgo in Halloween, Sansepolcro si prepara a una notte da paura

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SANSEPOLCRO – Il centro storico di Sansepolcro si prepara a vestirsi a festa per Halloween. Sabato 31 ottobre torna infatti “Borgo in Halloween”, l’appuntamento dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie, promosso dall’Associazione Commercianti del Centro Storico in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e Comune di Sansepolcro.

Una serata pensata per vivere il cuore del Borgo in modo diverso, tra maschere, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli.

Il tradizionale “dolcetto o scherzetto” accompagnerà i bambini lungo le vie del centro storico, mentre in Piazza Torre di Berta sarà allestito lo spazio dedicato ai più piccoli con il Baby Circus. Non mancheranno inoltre gli spettacoli itineranti lungo Corso XX Settembre, per trasformare il centro in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La festa non sarà però soltanto per i bambini. Per i più grandi ci sarà la possibilità di dedicarsi allo shopping nei negozi del centro storico e poi fermarsi nei locali per aperitivi e cene a tema.

L’obiettivo è quello di regalare una serata di divertimento e spensieratezza, ma anche di riportare ancora una volta tante persone nel cuore di Sansepolcro, coinvolgendo commercianti, locali, famiglie e visitatori.

L’appuntamento è quindi per sabato 31 ottobre nel centro storico di Sansepolcro. Maschera pronta e dolcetti a portata di mano: il Borgo è pronto per una nuova notte di Halloween.

Ingresso libero.

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