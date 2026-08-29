Dukes Basket: Spillantini ancora capitano: il play biturgense resta in bianconero

Nessuna trattativa lunga, nessun tira e molla. Guglielmo Spillantini resterà a Sansepolcro anche nella prossima stagione: la Romolini Immobiliare ha annunciato la conferma del proprio capitano, che continuerà a guidare i bianconeri dal campo.

Per il playmaker sarà la sesta annata da quando è tornato a casa. Il rientro risale all’estate del 2021: da allora è diventato subito un punto di riferimento del gruppo e ha ricevuto la fascia, che da quel momento non ha più lasciato.



Dalla società non hanno mai nascosto che la sua permanenza fosse un punto fermo. Spillantini viene descritto come l’anima della Dukes dentro e fuori dal parquet, il fulcro del progetto tecnico e un modello per i ragazzi che salgono dalle giovanili. La conferma, spiegano dal club, non è mai stata in discussione.



La sua storia con la maglia bianconera comincia da ragazzino, nel vivaio di casa. Poi la scelta di allontanarsi per crescere altrove: Arezzo, Fabriano e Legnaia, tappe importanti tra Serie B e Serie C, in ambienti che chiedono continuità e responsabilità. Un percorso che gli ha permesso di tornare a Sansepolcro con un bagaglio diverso, quello di chi ha già misurato categorie superiori.

Il valore di un giocatore così, per una piazza come questa, non si esaurisce nelle cifre a referto. Spillantini è il giocatore che i più giovani vedono ogni giorno in palestra, quello che detta i tempi in campo e che tiene insieme lo spogliatoio nei momenti complicati. Un capitano nel senso pieno del termine, non solo per la fascia.

Con la sua conferma la Romolini Immobiliare mette al sicuro la regia e, soprattutto, la continuità di un gruppo che negli ultimi anni ha costruito la propria identità attorno a lui. Il resto del roster si comporrà nelle prossime settimane, ma il punto di partenza è quello che i tifosi si aspettavano: il capitano è ancora al suo posto.