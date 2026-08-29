Petriolo, il coro di Sansepolcro chiude la prima edizione di Armonie francescane

Alle 21.30 di venerdì 28 agosto il santuario di Santa Maria di Petriolo, a Fighille, era pieno. Fuori era appena cominciata la festa della Madonna, che si celebra fino al 30 agosto; dentro, davanti all’altare, il Coro Città di Piero “Domenico Stella” ha attaccato “Laudato sii nella pace”.

Era il secondo e ultimo appuntamento di “Armonie francescane tra sapienza e umiltà”, la rassegna promossa dal Comune di Citerna per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, inserita nelle Celebrazioni dei giubilei francescani con il sostegno del Comitato nazionale e della Regione Umbria.

A dare il benvenuto è stato il parroco, don Paolo Martinelli, che ha ringraziato la pro loco di Fighille per l’organizzazione della festa. Sono seguiti gli interventi del sindaco Enea Paladino e della curatrice della rassegna, Catia Cecchetti. Presente anche Francesco Romolini, presidente di Giovane Terza Età.

Il coro nasce dalla fusione delle due formazioni storiche di Sansepolcro e ha mantenuto entrambi i direttori, Bruno Sannai e Paolo Fiorucci. Dal 2010 ha lavorato con compositori e orchestre di rilievo, con una attenzione particolare al repertorio contemporaneo sul tema della pace: da qui la scelta di aprire con pagine da “The Armed Man – A Mass for Peace” di Karl Jenkins.

La seconda parte è stata dedicata a padre Domenico Stella, francescano e musicista a cui il coro è intitolato, di cui ricorre quest’anno il settantesimo anniversario della morte: il “Salve Sancte Pater”, il “Cantico delle Creature”, l'”Inno a San Francesco” e il “Quid mihi in caelo”. All’organo Lorenzo Tosi, alle percussioni Mirko Alessio Umani, con Fiorucci anche alla fisarmonica. Alla fine è arrivato il bis, richiesto a lungo dal pubblico.

La rassegna era partita il 31 luglio alla Rocca di Citerna, con la presentazione del volume “Crocefisso con Cristo” del vescovo di Macerata Nazzareno Marconi (FME Fondazione Mastrocola Edizioni) e il concerto del Quartetto d’Archi dell’associazione “I Concertisti”, diretto dal maestro Gianfranco Contadini.