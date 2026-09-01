Basket: Bazani resta a Sansepolcro, il play argentino guiderà ancora i Dukes in Serie C

Quattordici punti e nove decimi a partita, su ventotto gare giocate. È il biglietto da visita con cui Marco Bazani si è preso Sansepolcro, e il motivo per cui la Romolini Immobiliare ha voluto blindarlo anche per la prossima stagione di Serie C maschile toscana.

La conferma è arrivata in questi giorni. Nessuna sorpresa, a dire il vero: il rapporto tra l’atleta argentino e la società biturgense va avanti da anni e ha resistito anche a una separazione.

Bazani era arrivato in Valtiberina senza clamore. Si è inserito in fretta, dentro e fuori dal campo, ed è diventato uno degli uomini simbolo della doppia promozione consecutiva che ha portato i Dukes fino alla Serie C. Un salto che a Sansepolcro nessuno aveva mai fatto prima.

Nella stagione 2023/24 è stato il secondo miglior realizzatore dell’intero campionato. Quella media da 14.9 punti resta il dato che meglio racconta il suo peso negli schemi della squadra.

Poi la parentesi. Nell’annata 24/25 ha giocato lontano dai colori bianconeri, ma l’esperienza è durata poco. La scorsa estate il ritorno a Sansepolcro, accolto con entusiasmo dalla tifoseria che nel frattempo non lo aveva dimenticato.

Classe 1998, 195 centimetri, Bazani porta in dote qualcosa in più dei canestri. Chi lo conosce parla di un giocatore silenzioso, poco incline ai proclami, che lavora e lascia parlare il campo. Un leader per come si comporta, più che per quello che dice.

Per la società è una pedina su cui costruire. Il girone toscano di Serie C è tosto, con squadre attrezzate e budget importanti, e avere un riferimento offensivo di quel livello cambia le prospettive di una stagione. Soprattutto per una realtà come quella biturgense, che è arrivata in questa categoria da poco e deve ancora consolidarsi.

La conferma di Bazani è il primo tassello del mercato bianconero. Nelle prossime settimane si capirà come sarà completato il roster e con quali ambizioni i Dukes affronteranno il campionato.