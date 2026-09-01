Search
ArezzoPoliticaToscana

Un aretino al primo raduno nazionale dei giovani dei partiti

Data:

Ceglie Messapica, provincia di Brindisi, poco più di settecento chilometri da Arezzo. È lì che Alberto Cruciani ha passato lo scorso fine settimana, dentro il primo raduno nazionale dei giovani di tutte le forze politiche italiane. Membro della segreteria provinciale di Azione, era l’unico aretino in una sala che ne contava oltre centoventi, arrivati da ogni regione.

L’appuntamento è stato organizzato da Affaritaliani.it all’interno della kermesse “La Piazza – Il bene comune”. Tre giorni di dibattiti, con ministri, giornalisti e dirigenti di partito che si sono alternati sul palco. Da Angelo Bonelli a Roberto Vannacci: uno spettro politico piuttosto largo, che raramente si trova nello stesso posto.

La delegazione Under30 di Azione è arrivata con una proposta in tasca, rivolta a tutte le altre organizzazioni giovanili. L’idea è semplice nella forma e complicata nella pratica: mettere insieme i giovani dei diversi partiti in un percorso di confronto, per capire su quali punti si possa lavorare insieme. Non un cartello elettorale, ma un tavolo. Ognuno resta dove sta, ma si prova a individuare le proposte che reggono al di là degli schieramenti.

Dal confronto è uscito un tema che ha attraversato quasi tutti gli interventi: il cambio d’epoca legato alla tecnologia, e l’impatto che ha sulla vita quotidiana delle persone. Sui più giovani in particolare.

Cruciani ha portato in quella discussione il punto di vista del territorio aretino e toscano. «Di fronte alla complessità che stiamo vivendo, più che lo scontro e l’odio a prescindere, servono responsabilità, senso della realtà e proposte che non abbiano la durata di un tweet», ha dichiarato al termine dei lavori.

E ancora: «È stata un’occasione preziosa di confronto con coetanei impegnati in forze politiche diverse, ma accomunati dalla stessa volontà di mettersi in gioco per il proprio territorio e per il Paese. Spero che la generazione dei politici di oggi arrivi a segnare una svolta, perché per affrontare i grandi problemi del nostro tempo non servono slogan ma risposte che entrino nel merito delle cose».

Commenti
Previous article
Elio a Sansepolcro con “La rivalutazione della tristezza”

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Elio a Sansepolcro con “La rivalutazione della tristezza”

Redazione Redazione -
Mercoledì 2 settembre alle 21 Piazza Torre di Berta...

Pieve Santo Stefano, contributo GAL per riqualificare il Campo alla Badia

Redazione Redazione -
Previsti interventi sul verde, una nuova area di sosta...

Montefalco, strappa collana d’oro a un 86enne e scappa in motorino rubato: inseguito e arrestato dai Carabinieri a Foligno

Redazione Redazione -
Montefalco (PG): i Carabinieri arrestano un 46enne per furto...

A Montone torna “Vicoli Food”: sette tappe del gusto nel cuore del borgo

Redazione Redazione -
Venerdì 11 settembre percorso enogastronomico itinerante tra ristoranti, prodotti...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Elio a Sansepolcro con “La rivalutazione della tristezza”

Eventi 0
Mercoledì 2 settembre alle 21 Piazza Torre di Berta...

© 2024 Primo Piano Notizie