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Elio a Sansepolcro con “La rivalutazione della tristezza”

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Mercoledì 2 settembre alle 21 Piazza Torre di Berta ospita lo spettacolo del Festival delle Nazioni, tra musica, teatro e ironia

Sansepolcro si prepara ad accogliere Elio, storico frontman di Elio e le Storie Tese, protagonista mercoledì 2 settembre alle 21 in Piazza Torre di Berta con lo spettacolo “La rivalutazione della tristezza”.

L’appuntamento rientra nel cartellone del Festival delle Nazioni ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Sansepolcro.

Lo spettacolo affronta un sentimento universale come la tristezza attraverso un linguaggio che mescola musica, teatro, ironia e riflessione, attraversando epoche e riferimenti diversi con lo stile personale di Elio.

Sul palco, insieme a lui, ci saranno Alberto Tafuri al pianoforte e alla direzione musicale, Sophia Tomelleri al sax tenore e flauto, Giulio Molteni al basso e Martino Malacrida alla batteria.

«Siamo particolarmente felici di ospitare a Sansepolcro un artista come Elio e di rinnovare la collaborazione con il Festival delle Nazioni», sottolinea l’assessore alla Cultura Francesca Mercati.

«La rivalutazione della tristezza – aggiunge Mercati – porta in Piazza Torre di Berta una proposta originale, capace di unire musica, teatro, ironia e riflessione. È proprio questa varietà di linguaggi e di proposte che vogliamo continuare a offrire alla città».

L’assessore ricorda anche il legame strutturale tra Sansepolcro e la manifestazione: il Comune è infatti socio fondatore del Festival delle Nazioni.

Un nuovo appuntamento di rilievo, quindi, per il calendario culturale cittadino, con uno dei nomi più riconoscibili e originali della scena musicale e teatrale italiana.

Per informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito del Festival delle Nazioni.

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