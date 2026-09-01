CTS Grafica, settembre apre ufficialmente la stagione tra Coppa Italia e Serie C1

Quattro appuntamenti nel mese: esordio il 10 settembre contro il Corciano, poi il via al campionato
Settembre segna l’inizio vero della nuova stagione per la CTS Grafica Calcio a 5, attesa da quattro appuntamenti tra Coppa Italia e campionato di Serie C1.
Il primo impegno ufficiale è in programma giovedì 10 settembre alle 21.30 al Palasport Andrea Ioan di Città di Castello, dove la formazione tifernate affronterà il Corciano nella gara di andata della fase a gironi di Coppa Italia.
Appena due giorni dopo, sabato 12 settembre, scatterà invece il campionato. Alle 15 la CTS Grafica ospiterà il Montegabbione, ancora al Palasport Andrea Ioan, per la prima giornata di Serie C1.
Il primo impegno lontano da casa arriverà il 19 settembre, con la trasferta sul campo del Miriano, in programma alle 15. Una gara particolare anche per le caratteristiche dell’impianto, visto che si giocherà all’aperto.
Il mese si chiuderà poi il 26 settembre nuovamente a Città di Castello, con la sfida contro il Ducato Spoleto, sempre alle 15.
Quattro partite in poco più di due settimane che serviranno subito a misurare ambizioni, condizione e livello di crescita della squadra biancorossa.
Per la CTS Grafica è quindi arrivato il momento di fare sul serio: prima la Coppa, poi il campionato, con l’obiettivo di partire subito con il passo giusto.