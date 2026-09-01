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Subbuteo, Marco Perotti terzo al torneo nazionale di Castelfiorentino

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Buon debutto in maglia gialloblù per il giocatore ternano, che chiude sul podio il torneo “La mia Passione”

Esordio positivo con i colori del Castelfiorentino per Marco Perotti. Il giocatore ternano ha conquistato il terzo posto assoluto nel tabellone Master del torneo nazionale di Subbuteo tradizionale “La mia Passione”, disputato domenica 30 agosto al Circolo Arci I Praticelli di Castelfiorentino.

Alla manifestazione, organizzata dal Subbuteo Club Castelfiorentino, hanno preso parte 36 giocatori provenienti da diverse zone d’Italia, suddivisi in quattro gironi da nove.

Perotti ha chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto con 18 punti, grazie a sei vittorie e due sconfitte, conquistando così l’accesso al tabellone Master.

Negli ottavi di finale ha superato il romano Simonazzi per 2-0. Nei quarti ha invece avuto la meglio su Molinari ai tiri piazzati, imponendosi 3-1 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

In semifinale il ternano ha affrontato Andrea Bevilacqua di Viterbo. Perotti è passato subito in vantaggio con un pallonetto, ma nel corso della partita Bevilacqua è riuscito a ribaltare il risultato, vincendo 2-1.

Nella finale per il terzo posto Perotti ha poi battuto 2-0 Andrea Stanislai della Volterrana Subbuteo, chiudendo così sul podio.

Il tabellone Master è stato vinto da Andrea Bevilacqua davanti ad Andrea Balestrucci, entrambi di Viterbo. Terzo Marco Perotti e quarto Andrea Stanislai.

«Ho disputato dodici partite, vincendone otto, pareggiandone una e perdendone solo tre – ha commentato Perotti –. Sono molto contento perché il debutto con il mio nuovo club è andato molto bene. Speravo di raggiungere la finale Master, ma il terzo posto assoluto su 36 giocatori resta un ottimo risultato».

Il prossimo appuntamento per Marco Perotti sarà il torneo nazionale di Macerata, dove sono attesi 72 partecipanti da tutta Italia.

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