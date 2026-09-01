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Riosecco, Francesco Monini confermato presidente della Società Rionale

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Approvati bilancio e programma per il prossimo biennio. Nel nuovo consiglio entra Silvano Benedetti al posto di Ascanio Graziotti

Francesco Monini resta alla guida della Società Rionale di Riosecco. La conferma è arrivata dopo l’Assemblea Generale dello scorso 25 agosto, convocata per fare il punto sull’attività svolta e definire il percorso dei prossimi due anni.

Nel corso dell’incontro sono stati approvati il bilancio e le iniziative previste per il nuovo biennio, con la volontà di proseguire nel lavoro a favore del quartiere, mantenendo al centro tradizioni, socialità e solidarietà.

L’assemblea ha inoltre dato mandato al consiglio uscente di procedere alla formazione del nuovo organismo direttivo. Quasi tutti i consiglieri sono stati confermati. L’unica novità riguarda l’ingresso di Silvano Benedetti al posto di Ascanio Graziotti, al quale la società ha rivolto un ringraziamento per l’impegno e il contributo dato negli anni.

Nella nota diffusa dopo l’assemblea viene ribadito il valore della storia della Società Rionale di Riosecco, costruita nel tempo grazie al lavoro di tanti cittadini e volontari che hanno contribuito alla vita del quartiere attraverso iniziative, momenti di festa e attività comunitarie.

L’obiettivo per il prossimo biennio sarà quello di proseguire su questa strada, coinvolgendo sempre più persone e cercando di rafforzare ulteriormente il legame tra associazione e territorio.

Il nuovo consiglio sarà composto da Marco Bartolucci, Andrea Mambrini, Massimo Goretti, Michele Gherardini, Pasquale Lucci, Francesco Monini, Rita Chiarini, Nicola Jacomelli, Alessio Biagini, Maurizio Aureli, Paolo Gonfia, Michele Abbate, Romano Mambrini, Luigi Zangarelli, Franco Pecorari e Silvano Benedetti.

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